Минобороны РФ получило партию истребителей Су-34

Новосибирск, 3 октября. Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации») передал министерству обороны РФ партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ОАК.

«Серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов – это не только наш вклад в укрепление ВКС России, но и обеспечение загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации», — отметил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.

Новосибирский авиационный завод им.Чкалова является филиалом компании «Сухой», которая в свою очередь входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию».

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для борьбы с наземными, надводными и воздушными целями. Он также способен уничтожать объекты инфраструктуры, средства ПВО и осуществлять воздушную разведку.

В июне на полигонах Центрального военного округа начались масштабные учения. Авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО приступил к своим первым летним тренировкам на истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++, которые поступили на вооружение ЦВО осенью прошлого года.

Новейшая система активной безопасности, более мощный и экономичный двигатель позволяют самолету находиться в воздухе без дозаправки до четырех часов. С такими характеристиками выполнять самые сложные задачи в небе — одно удовольствие, говорят пилоты. Многие из них летают на новых машинах еще с зимы, но до сих пор не могут привыкнуть к легкости управления бомбардировщиком.