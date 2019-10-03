Онищенко считает, что в России отмечать День трезвости следует ежедневно

Москва, 3 октября. В России День трезвости нужно проводить ежедневно. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Есть еще один день трезвости у православной церкви — Усекновение главы Иоанна Предтечи, а это светский день. Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо (проводить) 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днем трезвости. Ну, хотя бы эти два дня», — поделился Онищенко.

Такое заявление доктор медицинских наук сделал по случаю Всемирного дня трезвости, который ежегодно отмечается 3 октября.

Он также заметил, что в России наблюдаются успехи в борьбе с потреблением алкоголя. По словам Онищенко, подрастающее поколение молодых людей понимает цену здоровью, стремится достичь успеха в жизни и «заниматься бизнесом», а также понимает, что от состояния здоровья зависит качество жизни.

«Но если у них не будет здоровья, то никакого бизнеса, конечно, не будет», — сказал депутат.

Такие люди, считает парламентарий, понимают, что если они потеряют здоровье, то это будет им дорого стоить.

Он уточнил, что по большей части алкоголь в России употребляют мужчины, и это во многом определяет печальную заметную разницу в продолжительности жизни между мужской частью населения и женской.

Онищенко отметил, что мужчины нужны, и их необходимо беречь, и предложил провести нынешнее 3 октября под символичным девизом.

«Женщины, берегите мужчин, — провозгласил «девиз дня» депутат. Они хрупкие, наивные и очень доверчивые создания».

Ранее Росстат подсчитал траты россиян на табак и алкоголь. Оказалось, что больше всего средств на товары этих категорий уходит у жителей Еврейской автономной области.