Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эксперт по протоколу объяснила, зачем Трамп шлепнул президента Финляндии по колену

87
0 Оставить комментарий

Эксперт по протоколу объяснила, зачем Трамп шлепнул президента Финляндии по колену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, переступая через деловую этику, пытается показать всем, что он здесь хозяин. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Президентский харрасмент

Дональд Трамп, явно нарушив правила деловой этики, в ходе своей встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте шлепнул того по колену. Реакция финского лидера явно продемонстрировала его недовольство.

Данный инцидент случился во время интервью в Овальном кабинете Белого дома. Один из журналистов задал вопрос президенту США, после которого Дональд Трамп и коснулся колена Нийнисте.

Журналист поинтересовался у Дональда Трампа, чему Соединенные Штаты могут научиться у Финляндии, которая последние несколько лет считается самой счастливой страной на планете. Трамп ответил, что у счастливой страны — счастливый лидер, после чего прикоснулся к колену финского президента.

Нийнисте явно был недоволен подобным «дружеским» жестом со стороны американского лидера. Глава Финляндии взмахнул рукой, предостерегая Трампа от дальнейшей фамильярности в общении между президентами двух стран.

«Я тут главный»

Как отметила Альбина Холгова, в деловом этикете есть табу на прикосновения сотрудников и коллег. Люди в деловой системе координат не должны друг друга трогать. Это правило распространяется и на политиков, в том числе и президентов.

«Дональд Трамп известен тем, что он часто пытается нарушить границы личного пространства другого человека. Он любит кого-то потрогать, похлопать. Можно вспомнить его знаменитое рукопожатие, когда он передергивает руку. Я могу только домысливать, но со стороны это производит впечатление, как некая манипуляция. Показать, что он все-таки главнее, важнее и правит балом», — пояснила Альбана Холгова.

Эксперт по протоколу объяснила, зачем Трамп шлепнул президента Финляндии по колену

В ситуации с президентом Финляндии, Трамп указывает, что место Саули Нийнисте у ноги, считает эксперт.

«Если говорить про британскую королеву Елизавету, то она может дотронуться. Даже если она нас обняла, мы не должны ей отвечать тем же. Таковы правила. То же самое получается с Трампом. Он ставит себя выше остальных и считает, что ему позволено кого-то потрогать в том момент, когда собеседник этого хочет. Это манипуляция. Это настолько грубо и недопустимо, но Трамп себе это позволяет. И, судя по всему, он действительно может себе это позволить. Пока его никто не может осадить», — заключила Альбана Холгова.

Ранее стало известно, как актриса Меган Маркл нарушила этикет и рассорила принца Гарри с друзьями. Она предпочитает сидеть за столом вместе с мужем, что противоречит принятым нормам.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров