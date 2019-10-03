Эксперт по протоколу объяснила, зачем Трамп шлепнул президента Финляндии по колену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, переступая через деловую этику, пытается показать всем, что он здесь хозяин. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Президентский харрасмент

Дональд Трамп, явно нарушив правила деловой этики, в ходе своей встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте шлепнул того по колену. Реакция финского лидера явно продемонстрировала его недовольство.

Данный инцидент случился во время интервью в Овальном кабинете Белого дома. Один из журналистов задал вопрос президенту США, после которого Дональд Трамп и коснулся колена Нийнисте.

Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ — RT на русском (@RT_russian) 3 октября 2019 г.

Журналист поинтересовался у Дональда Трампа, чему Соединенные Штаты могут научиться у Финляндии, которая последние несколько лет считается самой счастливой страной на планете. Трамп ответил, что у счастливой страны — счастливый лидер, после чего прикоснулся к колену финского президента.

Нийнисте явно был недоволен подобным «дружеским» жестом со стороны американского лидера. Глава Финляндии взмахнул рукой, предостерегая Трампа от дальнейшей фамильярности в общении между президентами двух стран.

«Я тут главный»

Как отметила Альбина Холгова, в деловом этикете есть табу на прикосновения сотрудников и коллег. Люди в деловой системе координат не должны друг друга трогать. Это правило распространяется и на политиков, в том числе и президентов.

«Дональд Трамп известен тем, что он часто пытается нарушить границы личного пространства другого человека. Он любит кого-то потрогать, похлопать. Можно вспомнить его знаменитое рукопожатие, когда он передергивает руку. Я могу только домысливать, но со стороны это производит впечатление, как некая манипуляция. Показать, что он все-таки главнее, важнее и правит балом», — пояснила Альбана Холгова.

В ситуации с президентом Финляндии, Трамп указывает, что место Саули Нийнисте у ноги, считает эксперт.

«Если говорить про британскую королеву Елизавету, то она может дотронуться. Даже если она нас обняла, мы не должны ей отвечать тем же. Таковы правила. То же самое получается с Трампом. Он ставит себя выше остальных и считает, что ему позволено кого-то потрогать в том момент, когда собеседник этого хочет. Это манипуляция. Это настолько грубо и недопустимо, но Трамп себе это позволяет. И, судя по всему, он действительно может себе это позволить. Пока его никто не может осадить», — заключила Альбана Холгова.

Ранее стало известно, как актриса Меган Маркл нарушила этикет и рассорила принца Гарри с друзьями. Она предпочитает сидеть за столом вместе с мужем, что противоречит принятым нормам.