Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ. Документ обнародован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства уволил, в частности, начальника управления ФСИН по Владимирской области Андрея Виноградова, начальника ГУ МЧС РФ по Коми Александра Князева, руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева, начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрея Неупокоева, прокуроров Воронежской и Томской областей Николая Шишкина и Виктора Романенко.

Этим же указом Путин произвел ряд назначений. Так, в частности, Николай Басов возглавил ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрий Лымарь стал начальником ГУ ФСИН по Пермскому краю, Дмитрий Козлов стал начальником ГУ МЧС По Севастополю.

Также российский лидер на пятилетний срок назначил Константина Буреева московским межрегиональным транспортным прокурором, Альберта Кизимова руководителем СУ СК РФ по Тверской области, Михаила Мошкина начальником СУ СК по ХМАО, Анасталия Уханова руководителем СУ СК РФ Смоленской области.