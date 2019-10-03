Эксперт назвал демагогией обещания НАТО не создавать угрозу России контингентом в Польше

Наращивание военного контингента НАТО в Польше угрожает России, однако наша страна будет размещать новые виды вооружения в ответ на эти действия Альянса, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.

Она отметила, что наращивание контингента на польской территории «носит оборонительный характер и не ставит целью кого-то спровоцировать». По словам Мур, это нужно, чтобы показать, как Вашингтон придерживается пятой статьи Североатлантического договора.

«Более того, расширение военного контингента в Польше не представляет никакой угрозы для Белоруссии, и я надеюсь, что Россия также не расценит это как угрозу», — отметила она.

Комментируя заявления Дженифер Мур, Михаил Александров подчеркнул, что НАТО продвинулась на Восток, а именно к границам России.

«В США говорили, что НАТО нам никак не угрожает. Тем не менее они постоянно проводили учения у наших границ. Получается, что вроде не угрожают, но зачем тогда учения проводить? Потом они взяли на себя обязательства не размещать существенных военных сил в восточных государствах НАТО. И это было нарушено. Они развернули систему ПРО в Польше, а потом развернули контингенты войск якобы на ротационной основе, но на самом деле это был обман и демагогия», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому наращивание военного контингента НАТО в Польше угрожает России, говорит военный эксперт. Он подчеркнул, что «мы будем отвечать», НАТО «пускай не жалуется», что мы разворачиваем новые виды вооружения.

«Мы будем отвечать на эти действия НАТО», — сообщил собеседник ФАН.

Эти заявления связаны с тем, чтобы успокоить общественность в США и странах Альянса, т. к. она тоже не очень заинтересована в военной конфронтации России и НАТО, поясняет Александров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва на сегодняшний день не обсуждает с Белоруссией вопрос размещения военной базы на территории республики.

Кроме того, по словам политического аналитика Владимира Соловейчика, военное руководство России, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, будет внимательно следить за крупными учениями НАТО.