«Нафтогаз» не получал предложений о продлении на год газового контракта с Россией

Киев, 3 октября. Украинская государственная компания «Нафтогаз» не получала предложений о продлении контракта на транзит газа с Россией. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить транзитный контракт на год, если не будет подписан новый договор. По его словам, к настоящему моменту украинская сторона не получала таких предложений.

«Нам такие варианты никто не предлагал», — сказал Витренко.

Кроме того, Витренко выразил уверенность, что Украине не придется продлевать транзитный контракт с «Газпромом», так как Киеву удастся выполнить в срок требования ЕС по внедрению европейских сетевых кодексов, которые касаются балансировки, распределения мощностей и тарифов.

«Украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года», — отметил Витренко.

Исполнительный директор «Нафтогаза» выразил уверенность, что Украина сможет получать газ по рыночным ценам в рамках разовых сделок, если Киев не успеет внедрить европейские нормы.

«Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям», — добавил Витренко.

Украина прекратила закупать газ у России с ноября 2015 года. После этого Киев закупал газ по реверсу в странах ЕС. Действующий контракт на поставку и транзит газа через Украину прекратит свое действие в конце 2019 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова подписать новый газовый контракт с Украиной на основе европейского законодательства. Глава государства также добавил, что Москва готова продлить действующий контракт с Украиной, если Киев не успеет имплементировать энергетическое законодательство ЕС до конца 2019 года.