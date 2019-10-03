Эксперт объяснил, почему Великобритания ослабила санкционное давление на Россию

Политолог Владимир Брутер заявил, что Великобритания ослабила санкционное давление на Россию из-за «внезапно» возникших бизнес-интересов.

Ранее стало известно, что Великобритания внесла поправки в санкционный закон против России об экспорте. Лондон разрешил поставку необходимых веществ для работы по программе совместной европейско-российской космической станции ExoMars-2020. Соответствующий документ был размещен на сайте законодательства страны.

Так, в документе сообщается, что теперь Великобритания может продавать и поставлять в РФ материалы, необходимых для заправки спутников или в работе пусковых устройствах миссии. Тем не менее, поставщикам все же необходимо получать согласование по каждому конкретному случаю.

Комментируя изменение политики Лондона в отношении санкционного давления на Россию, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ничего другого от британцев ожидать и не стоило.

«Они в принципе такие, у них никогда не бывает друзей, у них есть только бизнес-интересы. Это психология такая, на самом деле мы иногда недооцениваем коллективное бессознательное человека западного, он так устроен. У него, в отличие от восточноевропейского человека, отсутствует такое понятие как рефлексия, у него рефлексия как у крокодила, она не соответствует внутреннему миру. Ему сказано, что Гретой Тунберг можно умиляться, он и будет умиляться. Ему сказано, что она же ведьмино отродье, он и будет считать ее таковой. Так что это для него естественно, сначала он может кого-то превозносить, потом гнобить в тюрьме просто потому что поменялась конъюнктура», — говорит политический аналитик.

При этом Российская Федерация не может отказаться от партнерства с этой страной, так как, по мнению Брутера, «соседей не выбирают», поэтому сторонам необходимо искать точки соприкосновения, позволяющие наладить взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы не можем отказать себе в работе с ними, придется жить с теми, кто дан природой. Поэтому мы просто должны уметь это использовать в своих целях, когда это нам нужно и ни в коем случае не доверять тому, что они говорят, а доверять тому, что делают. Еще нужно вводить импортозамещение, о чем много раз говорил президент. Оно должно иметь место и быть построено с умом. Российский рынок на сегодняшний день имеет такую важность, что доступ на него для товаров с высокой добавленной стоимостью должен быть очень сильно регулирован. Не случайно, что президент США Дональд Трамп все три года президентства посвящает именно этому. Добавленная стоимость должна оставаться в России в максимальной степени и именно это должно регулироваться всем комплексом торговых отношений», — поясняет собеседник ФАН.

Дело в том, что по мнению британских политиков, российский рынок в значительной степени принадлежит Лондону, а значит и санкции должны были очень серьезно ударить по экономике Российской Федерации. Однако на деле все оказалось не так.

«Великобритания почему-то посчитала, что если она введет санкции, то российский рынок обрушится. Он действительно какое-то время пребывал в отрицательной волатильности, но ввиду своих размеров он это выдержал. А дальше ситуация начала меняться, поэтому мы никогда не должны забывать, что, если бы они могли нам сделать плохо, они бы сделали. Но тогда, когда им нужно, они сразу же об этом забывают», — заключил Владимир Брутер.

Напомним, пуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия для миссии предоставит ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА).