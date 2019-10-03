Донецк, 3 октября. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила гибель 16 и ранение 99 мирных граждан в Донбассе с начала 2019 года. Об этом рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, режим прекращения огня в Донбассе до сих пор не соблюдается в полной мере. Как подчеркнул Лукашевич, в отдельных случаях украинские силовики стреляют с особой жестокостью​​​. В Донбассе назвали число погибших и пострадавших в 2019 году мирных жителей. Постоянный представитель России при ОБСЕ добавил, что с начала 2019 года количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения составило не менее 115 человек.

Из них 16 человек убитых и 99 — раненых. За последний месяц пострадали десять мирных жителей, из них один человек погиб.

Напомним, урегулированием ситуации в Донбассе занимается специальная группа в Минске. Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

«Формула Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на начало этого года, в гражданской войне погибли более 13 тысяч человек.

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