 Пушков объяснил, почему в США не оценили шутку Путина о «вмешательстве»

Москва, 3 октября. Соединенные Штаты постоянными вбросами фейков о «вмешательстве» России в выборы сами довели себя до истерики. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Именно поэтому, полагает сенатор, американская общественность не оценила шутку Владимира Путина о готовящемся вмешательстве в выборы 2020 года. Сложившуюся в Соединенных Штатах Пушков охарактеризовал как self-induced paranoia (самоиндуцированная параноя).

«Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в Конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос. Self-induced paranoia», — пишет член Совфеда в Twitter.

Напомним, что накануне журналистка NBC News Кира Симмонс спросила у Путина, собирается ли Россия вмешиваться в выборы США в 2020 году. Российский лидер в шутку признался, что такие планы у Кремля действительно есть, и попросил Симмонс никому об этом не рассказывать.

Отвечая на вопрос серьезно, президент РФ отметил, что у России достаточно своих проблем, которые занимают ее больше, чем американские выборы. Впрочем, Путин не исключает, что в конечном итоге Вашингтон обвинит Москву во вмешательстве с классической формулировкой «highly likely» (велика вероятность).

Напомним, что американские власти около двух лет вели расследования «вмешательства» РФ в выборы 2016 года, однако не смогли найти никаких доказательств «сговора» Трампа с Москвой. Провалившееся расследование обошлось американскому бюджету в 30 млн долларов и стоило места бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру.