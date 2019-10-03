Фанаты Бузовой чуть не затоптали детей на концерте в Кузбассе

Новокузнецк, 3 октября. Российская певица Ольга Бузова в среду дала концерт в Новокузнецке, который едва не закончился трагедией. Взрослые поклонники звезды устроили давку и чуть не задавили детей.

Концерт Бузовой начался с двухчасовым опозданием, однако это лишь еще больше раззадорило поклонников. Фанаты встретили певицу аплодисментами и радостными криками.

Во время выступления Бузова спустилась со сцены на арену и пригласила детей потанцевать с ней. Дети тут же ринулись к звезде, однако взрослые фанаты уступать не стали. Они едва не затоптали детей.

Одна девочка оказалась зажата между более взрослыми поклонниками. Бузова подняла ребенка на сцену, взяла на руки и успокоила пострадавшую девочку. Певица пристыдила фанатов, которые чуть не покалечили ребенка, сообщает KP.RU.

«Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали… Что ж вы детей чуть не затоптали!» — возмутилась певица.

После охранник певицы помог девочке спуститься со сцены и найти маму. Образовавшаяся давка закончилась без происшествий, однако несколько омрачила концерт.

Ранее сообщалось, что во время концерта Бузовой во Владивостоке пострадал охранник певицы. Мужчина упал в обморок из-за жары. Очевидцы рассказали, что в концертном зале было очень жарко, поклонникам певицы приходилось время от времени выходить на улицу, чтобы освежиться. Однако у охранников такой возможности не было, что и привело к инциденту.