ФБА «Экономика сегодня» получило две награды всероссийской премии «МедиаТЭК»

Москва, 3 октября. Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» получило награды в двух номинациях всероссийской премии «МедиаТЭК». Церемония награждения состоялась в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

ФБА «Экономика сегодня» завоевало первое место в номинации «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК в России среди федеральных СМИ». В номинации «ТЭК России за рубежом среди федеральных СМИ» агентство заняло второе место.

Всего в конкурсе участвовали 443 конкурсные работы из 54 регионов России. Отмечается, что «Экономика сегодня» становилось обладателем наград «МедиаТЭК» в 2017 и 2018 годах.

В первый день форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что многочисленность участников конкурса «МедиаТЭК» свидетельствует, что энергетика является огромной системообразующей отраслью России.

Напомним, «Экономика сегодня» входит в состав медиагруппы «Патриот». Цель медиагруппы — максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.