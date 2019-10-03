Путин назвал Иорданию важным партнером России на Ближнем Востоке

Сочи, 3 октября. Иордания является важным партнером России на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях форума клуба «Валдай» в Сочи, отметив постоянный контакт, налаженный с королем Абдаллой II.

Российский лидер напомнил, что в прошлом году Москва и Амман отметили 55-летие установления дипотношений. В 2018 году рост товарооборота между странами увеличился в 3,8 раза.

«Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рад вас видеть», — обратился Путин к монарху.

Президент поблагодарил Абдаллу II за участие в дискуссии Валдайского клуба, посвященной вопросам современной повестки дня.

Король в свою очередь подчеркнул роль России на Ближнем Востоке. По его словам, без Москвы многие вопросы, к примеру, мирный процесс в Сирии, не смогли бы развиваться. Монарх отметил, что Иордания поддерживает действия России в регионе и готова прислушиваться к рекомендациям по ряду направлений.

«Мы рады видеть такое сильное присутствие России», — поблагодарил он Путина за поддержку региона.

Напомним, Иордания уже не раз отмечала роль России в урегулировании ситуации в Сирии. Конфликт в этой стране длится с 2011 года. Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

К примеру, глава министерства иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявлял, что без участия РФ разрешение многолетнего кризиса в Сирийской Арабской Республике невозможно.

В прошлом году Россию посетила президент Международного союза по борьбе с раком, принцесса Иордании Дина аль-Миред. Ее приезд совпал с проведением в стране чемпионата мира по футболу. Принцесса осталась под большим впечатлением от красоты и гостеприимства государства и выразила желание посетить другие города, кроме Москвы.