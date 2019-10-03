Россия в ПАСЕ отразит новую попытку вмешательства на дебатах о московских митингах

В ПАСЕ 3 октября проходят дебаты, посвященные митингам в Москве. Инициатором выступила европейская политическая партия «Альянс либералов и демократов за Европу», являющаяся третьей по величине и занимающая 75 мест в Европарламенте.

Направление дискуссии предугадать несложно — антироссийская повестка задана уже в названии «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму». С точки зрения отдельных депутатов Ассамблеи, незаконные акции в Москве являются «выражением общественного мнения», а стремление правительства РФ поддерживать общественный порядок якобы нелегитимно.

Вмешательство в дела страны

В России с такой оценкой несогласны. Проведение дебатов попытался опротестовать руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он напомнил, что в Москве митинги не запрещены и проводятся регулярно, поэтому и тема дебатов выглядит искусственной.

В Кремле обсуждение московских митингов в ПАСЕ назвали вмешательством во внутренние дела России.

«Мы считаем, что это (митинги в Москве — прим. ред.) исключительно наше дело», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметили в Госдуме, налицо использование заседания Ассамблеи для высказывания ангажированных мнений несистемной оппозиции.

ПАСЕ занято не теми вопросами

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод в интервью РИА Новости отметил, что очередное высказывания упреков Москве со стороны Европы будет контрпродуктивным. Также он напомнил о существовании множества не рассмотренных в ПАСЕ важнейших вопросов, например, о дискриминации россиян в странах Европы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что у ПАСЕ нет полномочий обсуждать вопрос московских митингов. Впрочем, Москва готова предоставить конструктивный ответ.

«В России проходит отнюдь не больше демонстраций и акций, нежели в других странах. Ничего особенного в этих акциях не было. Там, где были нарушения законодательства, идут разбирательства. Это обычная, нормальная жизнь. Но причём тут ПАСЕ? Почему они не обсуждают «желтые жилеты?» — резонно заметила Матвиенко.

Либералы требуют наказания

В то же время несистемная оппозиция РФ, сотрудничающая с Западом, активно призывает Европу вмешаться в дела своей страны. Ранее на заседании ПАСЕ, впервые за пять лет проведенном в присутствии делегации из России, выступил ведущий «Эха Москвы» Владимир Кара-Мурза-младший. Оппозиционер раскритиковал российское правительство и предложил ввести новые санкции. Также он назвал незаконные митинги в Москве «мирными демонстрациями», якобы неправомерно преследуемыми властями.

В свою очередь член российской делегации в ПАСЕ и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что «после возврата в ПАСЕ Россия находится под особым вниманием всех делегаций».

«Россия находится после возврата в ПАСЕ, скажем так, под особым вниманием всех делегаций. А почему этот вопрос поставлен, хотя мы возражали против этого, очевидно. Это связано с тем неприятием России, которое сейчас частично сложилось в Европе и в частности в парламентской ассамблее. Европа и наше членство в ПАСЕ как раз предусматривает, что мы должны соблюдать правило социальной европейской хартии, для чего и создана парламентская ассамблея (обеспечение принципов демократии, которые приняты в Европе — Прим. ФАН). Определенное количество стран считает, что мы их не обеспечиваем, вот они и навязали нам эту повестку», — поясняет сенатор.

Он также отметил, что на предстоящей сессии российская делегация будет активно опровергать все заявления европейских недоброжелателей Российской Федерации.

«Все заявления о нарушениях прав человека мы будем опровергать, займемся этим на сессии. Мы будем аргументированно объяснять свою позицию и ответим на те неадекватные нападки, которые идут в нашу сторону», — подытожил Калашников.

Калашникова поддержала и депутат Госдумы РФ Светлана Журова, которая отметила, что на новой сессии ПАСЕ, российская делегация поднимет вопрос о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России. Причем это будет касаться и темы самих дебатов.

«Я уверена, что мы этот вопрос тоже поднимем, у нас есть факты, доказывающие вмешательство. Нашим европейским коллегам немаловажно будет сказать, что они путают понятия санкционированные и несанкционированные митинги, для них нет разницы, для них это одно и то же, хотя у нас ответственность за это разная. Вот мы и будем про это говорить, про безопасность, про то, что даже поднимая такие вопросы в ПАСЕ, европейские депутаты тоже, по сути, вмешиваются в наши внутренние дела. Европейцам обо всем этом нужно сказать, потому что, если бы у них случилось что-то подобное, они бы принимали такие же жесткие меры, как и мы», — пояснила ситуацию Журова.

Тем самым российский парламентарий планирует напомнить участникам ПАСЕ о том, что во время беспорядков в Париже французская полиция активно применяла спецсредства для разгона протестующих. Но при этом евродепутаты обвиняют Москву в «нарушении демократических прав и подавлении мирных протестов в России».

«Я уверена, что мы сегодня скажем в ПАСЕ, что они очень однобоко и предвзято подходят к ситуации. Конечно, им было бы проще эту тему озвучить без нас, так они бы и не узнали нашего мнения, но мы вернулись, и мы не позволим говорить об этом теме только с одной стороны. Они (члены ПАСЕ — Прим. ФАН) видят в этом политическую составляющую и не понимают, что ряд европейский общественных организаций намерено подогрели их и вынудили озвучить эту тему здесь, тем более, когда она уже исчерпана. Когда был санкционированный митинг и там все прошло достаточно мирно. Поэтому в этом смысле никто не запрещает право на волеизъявление и в рамках закона все могут высказаться, мы это видим. Так что я думаю, здесь для нас это больше позитивная повестка, чем отрицательная. Они думали, что будут нас ругать и журить, но этого не выйдет, так как мы будем дебатировать. Мы можем приводить факты того, что несанкционированные митинги неприемлемы. Их точно не интересует митинг санкционированный и этот контекст виден», — заключила Журова.

Отнюдь не «мирный» протест

Напомним, летом в Москве прошла серия митингов в знак несогласия с недопуском отдельных кандидатов, поддерживаемых так называемым ФБК, на выборы в Мосгордуму. Причиной исключения претендентов стали серьезные нарушения, в частности, значительное превышение числа бракованных подписей из-за фальсификаций и использования «мертвых душ». В ответ кандидаты, ассоциирующие себя с оппозицией, обвинили МГИК в предвзятости и потребовали допуска в обход законов. Чтобы оказать давление на Мосгоризбирком, кандидаты запустили серию незаконных митингов. Во время акций действовали провокаторы, которые бросали в росгвардейцев урны и куски асфальта, распыляли газ.

По факту участия в незаконных акциях и проведения провокаций были проведены задержания; часть задержанных отпустили, другие получили реальные сроки, по которым были поданы апелляции. Процессы сопровождались резкой критикой оппозиции в адрес российского правительства. Ряд политологов полагают, что нарушения подписной кампании были лишь поводом для недопуска кандидатов Навального и последующих уличных акций, которые должны были подогреть протестные настроения в стране и запустить цветную революцию.

Действительно, на Западе митингующих оппозиционеров всецело поддержали, а задержания и последующие приговоры объявили «нарушениями прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний». Внешнеполитическая служба ЕС, а также многочисленные западные СМИ, в том числе работающие на русском языке и рассчитанные на российскую аудиторию, выразили свое негативное отношение к действиям правительства. При этом игнорируется факт, что организаторы отклоняли предложенные правительством площадки для проведения акций, а негативное действие митингов на жизнь столицы было неоднократно подтверждено в суде — бизнесмены, получившие ущерб во время митингов, были признаны потерпевшими.

В конце сентября Федеральное агентство новостей (ФАН) подготовило и опубликовало объемное расследование о вмешательстве иностранных спецслужб в российские выборы. Особое внимание было уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Алексеем Навальным.