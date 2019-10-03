Украинская противокорабельная ракета «Нептун» летает, но не попадает

На открывающейся 8 октября в Киеве выставке «Зброя та Безпека 2019» государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», входящее в состав ГК «Укроборонпром», впервые представит натурный образец противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». Сообщение об этом украинские СМИ распространили 2 октября.

Таким образом, ГККБ «Луч» и ГК «Укроборонпром» пытаются дать понять, что создание первого противокорабельного ракетного комплекса самостийной разработки близится к своему завершению.

Так ли это на самом деле? Вряд ли. Федеральное агентство новостей объясняет, чем вызван этот пессимизм.

«Я по совести указу записался в камикадзе»

Идеи разработки собственной противокорабельной крылатой ракеты с использованием советского научно-технического задела бродили в умах украинских ракетчиков и военных чуть ли не с 1991 года. Однако для превращения этих идей в реальное изделие требовалось как минимум соответствующее госфинансирование — а его-то продолжительное время как раз и не было. Поэтому предложение о создании украинской ПКР, озвученное еще в 2010 году главным конструктором ГККБ «Луч» Олегом Коростылевым, всерьез заинтересовало военно-политическое руководство Украины лишь во второй половине 2014 года.

Объяснялся этот интерес предельно просто. После государственного переворота в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе новое руководство Украины внезапно обнаружило полное бессилие своих вооруженных сил на морских просторах. Дело было не только в тотальной деградации ВМСУ, но и в полном отсутствии у ВСУ противокорабельных ракет. Самой Украиной такие ракеты никогда не выпускались. Те же ПКР, что достались «незалежной» по наследству от СССР, в 2014 году перешли под контроль России вместе с Крымом.

То есть случись что, ВСУ пришлось бы бороться с российскими кораблями лишь артиллерией, а также неуправляемыми авиационными ракетами и «допотопными» свободнопадающими бомбами. Перспектива так себе, в духе песни Розенбаума «Я по совести указу записался в камикадзе…»

Украинское руководство принялось метаться в поисках ПКР. Попытка закупить оные за границей с треском провалилась. Лишь после этого постмайданные власти вспомнили про «Луч» и Коростылева.

«Луч» к тому моменту неплохо зарабатывал на тематике разработки противотанковых управляемых ракет. Но лишних денег, как известно, не бывает. Поэтому Коростылев в рамках ОКР «Нептун» оперативно «родил» проект создания украинской противокорабельной ракеты на основе конструкции советской ПКР Х-35.

Почему именно «тридцать пятой»? Потому что совсем с нуля «Луч» противокорабельную ракету делать не мог — у украинцев, никогда не выпускавших ПКР, банально не хватало компетенций. К тому же в украинских закромах очень вовремя отыскался комплект производственно-конструкторской документации на Х-35, еще в годы СССР переданный на Харьковский авиационный завод. Наконец, сама Х-35 пусть и не являлась, по меркам 2014 года, последним писком моды, но по совокупности своих ТТХ все еще выглядела очень неплохо.

Напомним, что испытания Х-35 стартовали в 1983 году. Дозвуковая маловысотная ракета разработка ОКБ «Звезда» предназначалась для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Последние модификации «тридцать пятой» получили дальность до 260 км. В составе ракетных комплексов «Уран» ПКР Х-35 могли применяться корабельными носителями, а береговые ракетные комплексы «Бал» использовали сухопутную модификацию ракеты. Также была предусмотрена возможность использования Х-35 самолетами и вертолетами.

В общем, сделать на основе советского задела такую же украинскую противокорабельную «универсалку» было крайне заманчиво…

«Украинка» приседает на корму

Получив зеленый свет и деньги на разработку «Нептуна», Коростылев развил бурную деятельность. Уже на выставке «Зброя та Безпека 2015» ГККБ «Луч» с триумфом продемонстрировало модель украинской ПКР. Правда, внешне она оказалась настолько похожа на Х-35, что сотрудники «Луча» и не думали отрицать явное родство своего проекта с советской ПКР.

Но вот «вытолкнуть» в небо «Нептун» оказалось куда сложнее, чем привезти макет на выставку. У Коростылева имелась советская документация на Х-35 и турбореактивный двигатель для дозвуковых крылатых ракет МС-400 разработки украинской компании «Мотор Сич» (уступавший, кстати, по своим характеристикам ТРДД-50, которым оснащались российские ПКР Х-35). Однако у «Луча» не было оснастки для изготовления ракетных корпусов, не было боевой части ПКР, отсутствовала РЛС обнаружения и целеуказания, не имелось пусковых установок, а самое печальное — отсутствовала подходящая для «Нептуна» активная радиолокационная головка самонаведения (АРЛГСН).

Перспективы создания «Лучом» АРЛГСН собственными силами выглядели тускло. В свое время в СССР и России, обладавших несравнимо большими ресурсами и компетенциями, чем располагал в 2015 году Коростылев, разработка и доводка головки самонаведения для Х-35 заняла почти 10 лет!

Тем не менее, в кооперации как с предприятиями ГК «Укроборонпрома» («Оризон-Навигация», «Импульс», «Визар», ЦКБ «Арсенал» (ГКАУ)), так и частными компаниями («Радионикс», «Телекарт-Прибор», «Укринмаш», «Украинская бронетехника», ПАО «Мотор Сич», КрАЗ) киевский «Луч» взялся за дело.

Приоритетным было выбрано создание берегового ракетного комплекса с ПКР «Нептун», получившего обозначение РК-360МЦ. По официальной информации, он должен был включать в себя подвижный командный пункт СКП-360, транспортно-заряжающие машины ТЗМ-360, транспортные машины ТМ-360 и мобильные пусковые установки УСПУ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360, установленными на шасси КрАЗ-7634НЕ.

При этом по своей оргштатной структуре украинский БРК РК-360МЦ крайне напоминал российский БРК «Бал», а компоновка мобильной пусковой установки УСПУ-360 являлась, что называется, плоть от плоти компоновки российской самоходной пусковой установки 3С60.

Правда, тут имелись и существенные отличия. Во-первых, у украинской УСПУ-360 явно было не все в порядке с развесовкой. Из-за этого, будучи собранной, «украинка» стала явственно «приседать» на корму. Во-вторых, если российская 3С60 несла на себе восемь специализированных транспортно-пусковых контейнеров с ПКР Х-35, то украинская УСПУ-360 — лишь четыре «Нептуна» в более громоздких, чем у «Бала», транспортно-пусковых контейнерах, позаимствованных украинцами у советского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Добавим, что, сконцентрировавшись на создании берегового ракетного комплекса, ГККБ «Луч» оказался вынужден сдвинуть на более поздний срок вооружение «Нептунами» фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Украины и запланированных к постройке для ВМСУ ракетных катеров проекта 58260 «Лань».

Пуск из «свежеокрашенной трубы в яме»

Кстати, о сроках. Первоначально разработчики «Нептуна» намекали, что «при соответствующем финансировании» ПКР будет полностью отработана и готова к итоговым испытаниям уже к середине 2016 года. Соответствующее финансирование разработчикам обеспечили, но к заявленному сроку «Луч» оказался готов предъявить лишь полноразмерный макет ПКР — лишенный боевой части, турбореактивного двигателя, ускорителя и, главное, головки самонаведения.

Впрочем, это нисколько не смутило Коростылева и Ко: время предполагаемой готовности «Нептуна» сдвинули на начало 2018 года. Но опять не угадали.

В конце января 2018 года на спешно возведенном прямо посреди заповедника «Тузловские лиманы» полигоне «Алибей» ГККБ «Луч» смогло провести лишь бросковые испытания макета «Нептуна». Макет был оснащен стартовым ускорителем, в качестве которого, за неимением лучшего, был использован «стартовик» от зенитной управляемой ракеты ЗРК С-125 «Нева», принятого на вооружение в… 1961 году. При этом макет ПКР по-прежнему не имел боевой части, турбореактивного двигателя и АРЛГСН.

Опять же, запуск макета «Нептуна» осуществлялся не штатной мобильной пусковой установкой УСПУ-360, которая к этому моменту существовала только на бумаге, а стационарно-кустарной пусковой установкой типа «свежеокрашенная труба в яме». На фоне этой поделки оптимистичные заявления украинских аналитиков о «тотальном превосходстве» «Нептуна» над Х-35 воспринимались, мягко говоря, странно.

В качестве примера бравурных реляций можно вспомнить заметку директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца с претенциозным заголовком «Почему ракета «Нептун» бесит Россию». Вся заметка — сплошной пеан украинскому ОПК и лично Олегу Коростылеву. Упомянута там и столь интригующая тема, как разработка для «Нептуна» АРЛГСН. Так вот, по словам Згурца, головка самонаведения для изделия ГККБ «Луч» на Украине уже была благополучно создана! И, конечно, эта АРЛГСН по всем показателям превосходила свой аналог, устанавливаемый на Х-35…

После таких авансов многим начало казаться, что украинская ПКР будет принята на вооружение буквально завтра, но не тут-то было. На деле до готовности «Нептуна» оставалось далеко, как до Луны. Это вынуждало украинцев сдвигать срок завершения работ над своей ПКР все дальше вправо.

В октябре прошлого года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко объявил, что испытания «Нептуна» будут закончены в конце апреля — начале мая 2019 года. И вновь украинцы попали пальцем в небо — к указанному сроку «Луч» успел «выкатить» разве что первый опытный образец ПКР (с автопилотом, но без АРЛГСН) и первую собранную УСПУ-360. Разработчики «Нептуна» умудрились даже бахнуть всем этим с «Алибея». Один раз. Но на окончание испытаний ПКР данное событие, увы, никак не тянуло. Да и прошло оно не то чтобы блестяще.

По официальной версии, ПКР Р-360А, она же «Нептун», после старта поднялась на высоту 300 метров, далее совершила над Черным морем четыре поворота, снизилась на пятиметровую высоту и, преодолев 225 км, «планово приводнилась» вблизи украинского берега. Но наравне с официальной имеется и иная версия событий, согласно которой «Нептун» пролетел не более сотни км, а его разворот в сторону берега был вызван техническим сбоем.

За этим пуском «Нептуна» лично наблюдал президент Украины Петр Порошенко. По итогам мероприятия он сообщил, что береговой противокорабельный ракетный комплекс РК-360МЦ с ПКР Р-360А «Нептун» полностью закончит испытания и будет принят на вооружение ВСУ в декабре 2019 года. По крайней мере, он, Порошенко, в это верит. А вот мы не поверим.

По сообщениям украинской стороны, еще 5 декабря 2018 года «Нептун», запущенный с «Алибея», сумел не только благополучно пролететь 280 км, но и впервые уничтожить цель. Так вот, с тех пор был осуществлен далеко не один пуск украинской ПКР, но при этом ни разу Минобороны Украины или ГККБ «Луч» не представили фото- или видеодоказательств попадания «Нептуна» в цель!

С учетом того, сколь педантично украинские фотокорреспонденты «окучивали» не только сам «Нептун», но и УСПУ-360, их модели и даже приснопамятную «свежеокрашенную трубу в яме», представляется совершенно невозможным факт игнорирования фотографами и видеооператорами «незалежной» точного попадания «Нептуна» в цель. Более того, подобные фото- и видеоматериалы, с точки зрения самопиара и выделения дополнительных средств на доработку «Нептуна», априори были бы крайне выгодны как для Минобороны Украины, так и для ГККБ «Луч».

Реинкарнация немецкого самолета-снаряда

Однако демонстрация поражения цели украинской ПКР до сих не опубликована. Это, на наш взгляд, почти со 100%-ной вероятностью свидетельствует о том, что «Нептун» просто не попадает куда надо. То есть АРЛГСН для украинской ПКР, скорее всего, еще не готова. А без нее «Нептун» остается крайне дорогим неуправляемым реактивным снарядом, годящимся лишь для ударов по крупным неподвижным объектам типа «город» — этакой реинкарнацией созданного в годы Второй мировой немецкого самолета-снаряда «Фау-1».

Помимо АРЛГСН, нерешенным остается и еще одна проблема, прямо влияющая на боеспособность украинского берегового ракетного комплекса РК-360МЦ. Речь идет об отсутствии на Украине РЛС обнаружения и целеуказания, способных работать в связке с «Нептуном». Решить эту проблему украинцы планировали в начале года за счет закупки отечественных и иностранных РЛС «морского назначения нового поколения — для наблюдения за надводной обстановкой, обнаружения целей и определения их координат». Но сейчас на дворе уже октябрь, а о закупках Украиной подобных РЛС — ни слуху ни духу. А ведь эти РЛС мало будет приобрести. Их же еще придется интегрировать в состав берегового ракетного комплекса, что потребует новых временных и финансовых трат.

Словом, реальность срока принятия на вооружение ВСУ берегового ракетного комплекса с ПКР «Нептун», озвученного бывшим президентом Украины, чем дальше, тем больше вызывает сомнения.

Да, на выставке «Зброя та Безпека 2019» «Луч» и «Укроборонпромом» анонсировали демонстрацию натурного образца противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». Но считать, что это является свидетельством завершения работ по «доведению до ума» украинской ПКР, было бы большим заблуждением. Новое «чудо-оружие» ВСУ по-прежнему далеко от принятия на вооружение.