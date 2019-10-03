Шепелев устал спрашивать, «кто отец этого ребенка»

Москва, 3 октября. Ведущий программы «На самом деле» на Первом канале Дмитрий Шепелев пожаловался, что устал вести скандальное шоу. По его словам, ему ближе развлекательное ТВ.

Шепелев в беседе с журналистами перед церемонией ТЭФИ заявил, что жизнь телевизионщиков гораздо проще, чем многие думают: снялся — свободен.

Говоря о номинации «На самом деле» на ТЭФИ, Шепелев сыронизировал, заявив, что «одно удовольствие быть в одной номинации с программой «Дом-2» и другими народными героями».

Через доли секунды ведущий разоткровенничался и признался, что мечтает вернуться на развлекательное телевидение, а «не спрашивать, кто отец этого ребенка».

«Мне никто не дает (вернуться на развлекательное ТВ). Не знаю, почему. Спросите у моего руководителя. Считаю, что я рожден для юмора», — сказал 36-летний ведущий.

Дмитрий Шепелев пришел на Первый канал больше десяти лет назад. Он вместе с Юрием Николаевым вел программу «Достояние Республики», затем был одним из ведущих «Минуты славы». С лета 2017 он ведет ток-шоу «На самом деле», число выпусков которого уже перевалило за 400.