В США заявили, что расширение военного контингента в Польше не угрожает РФ и Белоруссии

Вашингтон, 3 октября. Расширение военного контингента Соединенных Штатов в Польше не угрожает Белоруссии. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Минске Дженнифер Мур в интервью информационному ресурсу tut.by.

«Расширение военного контингента в Польше не представляет никакой угрозы для Белоруссии, и я рассчитываю, что Россия также не расценит это как угрозу», — сказала она.

Как отметила Мур, увеличение присутствия американских военных в Польше носит всего лишь оборонительный характер и «не ставит целью кого-либо спровоцировать». По ее словам, такое решение было принято, «чтобы заверить союзников по Североатлантическому альянсу, что США придерживаются пятой статьи договора военного блока».

Кроме того, Мур указала на то, что американская сторона приветствует готовность Белоруссии к сотрудничеству касательно вопроса вооружений, соблюдения Венского договора об обычных вооруженных силах в Европе.

«Я рассчитываю, что присутствие в посольстве военного атташе, постоянно проживающего в Минске, позволит расширить диалог между военными двух стран», — резюмировала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва на сегодняшний день не обсуждает с Белоруссией вопрос размещения военной базы на территории республики.