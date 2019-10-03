В Госдуме рассказали, кто может попасть в льготную категорию «жертв перестройки»

Москва, 3 октября. Депутат Госдумы Борис Чернышов пояснил свою недавнюю инициативу по введению новой льготной категории граждан РФ — «жертвы перестройки». По его словам, речь идет о людях, которые проживали в России в 1987-1989 годах и которым в то время было 25-45 лет.

Чернышев полагает, что именно этим людям пришлось тяжелее всего во время распада Советского Союза.

«Это граждане, которые жили в 1987-1989 годах в возрасте 25-45 лет в нашей стране. Как раз на них больше всего было стресса, больше всего они переживали, болели, теряли работу. Многие потеряли свои дома и квартиры», — рассказал народный избранник РИА Новости.

В то же время депутат отметил, что пока не обсуждал данную тему с министерством труда. Ранее сообщалось, что Чернышев обратился к главе Минтруда Максиму Топилину с предложением создать льготную категорию граждан, которые стали «жертвами перестройки». По мнению Чернышова, горбачевская перестройка привела к геополитической и гуманитарной катастрофе для миллионов жителей СССР в 1990-е годы

Эту идею поддержал депутат Госдумы Василий Власов, который предложил давать «жертвам перестройки» льготы в виде надбавок к пенсии или в качестве скидок на проезд в бывшие республики Советского Союза.

А вот известный телеведущий Владимир Соловьев отнесся к инициативе Чернышова с юмором. Он заявил, что не обладает дипломом практикующего психиатра, чтобы комментировать подобные предложения.