Киев, 3 октября. Украинский президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Указ опубликован на сайте главы государства.

В понедельник Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Александра Данилюка, этот пост он занимал с 28 мая 2019 года. До этого Данилюк работал в должности заместителя главы администрации президента Украины, а также был министром финансов. Кроме того, госдеятель был советником Зеленского по международной политике и экономике в ходе президентской предвыборной кампании.

Согласно указу президента, пост секретаря займет Данилов. Ранее он работал в должности заместителя секретаря этого ведомства.

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

Данилов родился в Луганской области, свой трудовой путь он начал в качестве ветеринара-фельдшера подсобного хозяйства Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. В период «перестройки» решил заняться кооператорством и в начале 90-х стал одним из самых известных бизнесменов в Луганске.

В 2005 году Данилов возглавлял Луганскую облгосадминистрацию, а в 2006-2007 годах занимал депутатское кресло. В декабре 2007 года он вступил в должность замдиректора Института европейской интеграции и развития.

Ранее Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя главы Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства.