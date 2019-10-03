Россия действует по примеру СССР, развивая отношения с Африкой

В Сочи проходит 16-е ежегодное заседание Международного дискуссионного Клуба «Валдай». В форуме принимают участие российские и иностранные политики, государственные деятели, представители Евросоюза и ООН, а также почти полторы сотни экспертов из 37 стран.

Тема этого года – «Заря Востока и мировое политическое устройство». Речь идет о Ближнем Востоке и Восточной Азии – это два огромных региона, которые сегодня занимают важную роль в геополитике.

По словам директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, эпоха, когда ведущими державами были только государства, относящиеся к западному кругу, закончилась. Это связано с тем, что Большой Восток начинает оказывать все больше влияния на мировой порядок.

Россию ждут в Африке

Одна из сессий форума была посвящена Африке, что особенно актуально в преддверии исторического события – первого российско-африканского саммита, который состоится в Сочи 23-24 октября. Саммит пройдет по инициативе президента России Владимира Путина и откроет новую эпоху сотрудничества, уверены эксперты. Кроме того, 3 октября Путин с главами нескольких иностранных государств примут участие в одном из заседаний Клуба.

Представители африканских стран на заседании Клуба заявили, что Россия как правопреемница СССР является историческим и надежным партнером континента, что положительно отражается на военно-техническом, экономическом и политическом сотрудничестве. Бывший посол Бенина в Москве Габриэль Кочофа отметил, что РФ никогда не имела колоний на континенте, поэтому африканские страны приветствуют такое партнерство.

«Россия никогда не ставила другие цели и задачи, кроме дружбы, помощи… Россия для нас - это гарант безопасности и надежный партнер. Россию ждут в Африке. Грядущий саммит Россия-Африка поможет Москве вернуть то влиятельное положение на континенте, которое у нее было в советские времена», — сказал Кочофа на заседании форума.

Перспективные отрасли для России

Политики и эксперты возлагают большие надежды на сотрудничество России и Африки. По мнению инвесторов, континент является вторым наиболее перспективным регионом с точки зрения инвестиционной привлекательности после Азии. Они объясняют это тем, что на африканском континент приходится около 30% оставшихся минеральных ресурсов на Земле. Кроме того, только доказанные запасы нефти на этой территории составляют 16,9 млрд тонн, а запасы природного газа - 17,5 трлн куб.

Помимо огромных запасов ресурсов, континент обладает нераскрытым потенциалом в промышленности, инфраструктуре и туризме. Вместе с тем Африка – это еще и гигантский рынок, где потребительская активность постоянно растет вместе с экономическими показателями.

Экономика России и Африки

Сегодня Россия имеет прочные позиции на континенте. Между РФ и африканскими странами заключены сотни двухсторонних соглашений и договоренностей, что положительно отражается на росте товарооборота. Так, в период с 2010 по 2017 годы объем российского экспорта в Африку увеличился с 5,1 до 14,8 млрд долл. Импорт в этот же период колебался на уровне 2,4–2,9 млрд долл. В 2018 году экспорт РФ в Африку уже составил 20 млрд долл.

Очевидно, что объем российского экспорта на континент продолжит увеличиваться, а предстоящий саммит Россия-Африка откроет для этого новые сферы сотрудничества и перспективы.

Внешнеторговые показатели СССР с континентом

Напомним, СССР поддерживал тесные связи со многими африканскими государствами и имел соглашения об экономическом и техническом партнерстве с 37 странами. С 1960 года, когда большинство стран континента получили независимость, и по 1984 год объем внешнеторгового оборота СССР со странами Африки вырос в 13 раз с 270 млн рублей до 3,5 млрд рублей. Но после распада Советского Союза это сотрудничество практически сошло на нет, потому что разделившиеся государства были заняты своими внутренними проблемами.

На саммит Россия-Африка были приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет выступят сопредседателями саммита. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предстоящий форум призван точно отразить переход российско-африканских отношений на более высокий уровень.