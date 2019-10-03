 «Ростсельмаш» начал поставлять комбайны и косилки в Тунис

Ростов-на-Дону, 3 октября. «Ростсельмаш» сообщил о начале поставок сельхозтехники в Тунис в рамках соглашения, заключенного на международной выставке сельского хозяйства и рыболовства SIAMAP.

В республику отправятся прицепной кормоуборочный комбайн Sterh 2000, тюковый пресс-подборщик Tukan 1600, навесная роторная косилка Strige 2100 и протравитель семян ПСМ-25. Кроме того, до конца года в Тунис будет поставлено шесть кормоуборочных комбайнов. Помимо поставок стороны также договорились и об обмене опытом в сфере производства сельхозтехники.

Отметим, что за 2017-2018 сельхозгод завод нарастил экспорт своей продукции на 44%. В этом году планируется увеличить этот показатель еще на 8-15%. На сегодняшний день предприятие поставляет кормоуборочные машины и вспомогательную технику в 40 стран Евросоюза, Латинской Америки, Азии и Африки. В пресс-службе «Ростсельмаша» подчеркнули, что каждый год завод открывает от двух до четырех новых рынков.