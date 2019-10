Бездомная уроженка СССР стала звездой Сети после исполнения арии в метро Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 3 октября. Уроженка бывшего СССР Эмили Замурка, эмигрировавшая в США и ставшая бездомной, прославилась после того, как в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой она исполняет арию из оперы Пуччини в метро Лос-Анджелеса. Известный американский продюсер Джоэль Даймонд предложил 52-летней женщине записать профессиональный диск.

Ранее в Сети появилось видео, которое опубликовали полицейские Лос-Анджелеса. На кадрах записи бездомная женщина, стоя на платформе с сумками и тележками, уверенным сопрано исполняет арию из «Джанни Скикки». Видеозапись быстро стала вирусной и продолжает набирать просмотры.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX