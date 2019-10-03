Бездомная уроженка СССР стала звездой Сети после исполнения арии в метро Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 3 октября. Уроженка бывшего СССР Эмили Замурка, эмигрировавшая в США и ставшая бездомной, прославилась после того, как в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой она исполняет арию из оперы Пуччини в метро Лос-Анджелеса. Известный американский продюсер Джоэль Даймонд предложил 52-летней женщине записать профессиональный диск.

Ранее в Сети появилось видео, которое опубликовали полицейские Лос-Анджелеса. На кадрах записи бездомная женщина, стоя на платформе с сумками и тележками, уверенным сопрано исполняет арию из «Джанни Скикки». Видеозапись быстро стала вирусной и продолжает набирать просмотры.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) 27 сентября 2019 г.

СМИ пишут, что женщина представилась как Эмили Замурка. Как передает портал TMZ, Джоэль Даймонд сообщил, что собирается записать с ней большой альбом на стыке классической и электронно-танцевальной музыки.

По данным прессы, жители разных городов перечисляют деньги в благотворительные фонды, чтобы помочь талантливой бездомной певице. За три дня удалось собрать несколько десятков тысяч долларов.

Эмили Замурка рассказала, что в СССР училась играть на скрипке и фортепиано. В возрасте 24 лет она эмигрировала в США и стала зарабатывать частными уроками музыки. Позже у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, и из-за расходов на лечение, которое оказалось дорогостоящим, женщина стала бездомной.

«Когда я не смогла оплачивать счета и аренду жилья, стала бездомной», — рассказала она.

Женщина стала зарабатывать игрой на скрипке у крупных торговых центров, однако три года назад у нее украли музыкальный инструмент, передает «МИР 24». После появления в Сети видеозаписи неравнодушные к судьбе Эмили собрали средства, чтобы помочь ей найти жилье, оплатить счета и приобрести новую скрипку. Отмечается, что сама певица удивилась славе, которая на нее обрушилась.