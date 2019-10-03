Путин провел переговоры с главой Азербайджана в Сочи

Сочи, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

Как отмечает пресс-служба, российский лидер поприветствовал главу Азербайджана и отметил продолжение развития отношений между Москвой и Баку.

Путин обратил внимание на то, что между странами укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот в 2018 году составил 2,5 миллиарда долларов.

«У нас хорошие перспективы по этому направлению, имею в виду планы, автором которых является президент Азербайджана в значительной степени», — указал глава РФ.

Кроме того, Путин заверил, что российская сторона сделает все зависящее, чтобы российско-азербайджанские проекты были реализованы.

Алиев, в свою очередь, отметил положительную динамику в торгово-экономической отрасли. Глава Азербайджана также заявил, что реализация утвержденных Москвой и Баку «дорожных карт» приведет к более плотному взаимодействию в различных сферах.