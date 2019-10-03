Медведев прибыл в Гавану для встречи с главой Госсовета Кубы

Гавана, 3 октября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл в Гавану для встречи с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Визит премьер-министра в островное государство продлится два дня. Ожидается, что Медведев и Диас-Канель в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран по целому ряду направлений.

Речь пойдет о взаимодействии России и Кубы в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.

Ранее первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия готова оказать помощь Кубе в области мирного атома. В данный момент между странами действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, позволяющее обсуждать любые вопросы в этой сфере, представляющие взаимный интерес. Приходько отметил, что Куба пока не планирует создавать в стране атомную энергетику, но в случае изменения этой позиции Россия готова оказать содействие.

Тем временем США приняли решение ввести санкции в отношении первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Причиной, как объяснили в Вашингтоне, стала причастность политика к «грубым нарушениям прав человека».