Ходаковский рассказал, к чему приведет вывод Нацгвардии из Донбасса

Донецк, 3 октября. Нацгвардейцы ВСУ из числа бывших служащих батальонов сами примкнут к протестующим в Киеве, поэтому их никто туда посылать не будет, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей основатель легендарного батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

Таким образом он прокомментировал появившуюся ранее в Сети информацию о том, что из зоны действия операции объединенных сил Украины (ООС) выводятся подразделения Нацгвардии для подавления беспорядков в Киеве. Уже несколько дней в украинской столице проходят протесты, организованные националистами, которые недовольны «формулой Штайнмайера».

«Я не располагаю никакой информацией о выводе Нацгвардии. Мы имеем дело, в основном, с мотострелковыми частями, а тех нацгвардейцев, которые из бывших нацбатовцев, никто в Киев не отправит — они сами примкнут к протестующим», — сказал собеседник ФАН.

Официальный представитель Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань, отвечая на вопрос ФАН, также не подтвердил, но и не опроверг вывод из Донбасса подразделений украинской Нацгвардии.

Предложение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, получившее название «формула Штайнмайера», определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

В конституции Украины и ином ее законодательстве должен быть на постоянной основе закреплен особый статус Донбасса. Причем поправки в конституцию должны быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР.

Закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в органы местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. После того, как бюро по демократическим институтам и правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) признает, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.