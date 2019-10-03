Соловьев по-украински позвал «любимчика» Порошенко на интервью в Москву

Москва, 3 октября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев по-украински обратился к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и пригласил его в свою студию на интервью.

Это заявление было сделано во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», где обсуждалось согласование «формулы Штайнмайера». Телеведущий обратил внимание на то, что Порошенко назвал план по урегулированию конфликта в Донбассе «российским». Украинский политолог Василь Вакаров, не зная, что на это ответить, предложил Соловьеву самому разбираться «со своим любимчиком».

Журналист не стал отрицать, что Порошенко является его любимчиком, и выразил готовность взять у него интервью, если украинскому политику хватит мужества приехать в Москву, пишет «Царьград».

«Мой любимчик, я с ним готов разобраться. А он боится меня, он ко мне не приезжает. Петро, прийди до мене. Я тебе проведу интервью. Петро, если ты не трусишь, давай до мене, приезжай в Москву», — отметил Соловьев.

Телеведущий подчеркнул, что гарантирует Порошенко безопасность на 30 минут, пока будет идти интервью, и даже готов лично проводить его «под белы рученьки» до дверей, однако не ручается за сохранность экс-президента после того, как тот покинет студию. Автор программы напомнил, что в России проживают 3,5 млн украинцев, бежавших от войны в Донбассе, и они могут предъявить Порошенко счет за 5 лет кровопролития.

Накануне стало известно, что украинская сторона согласовала текст документа, однако пока что его не подписала. В связи с этим украинские националисты начали устраивать акции протеста, требуя отказаться от подписания соглашения.

Западные страны же, наоборот, положительно восприняли движение Киева в сторону прекращения войны. Британский МИД, к примеру, приветствовал согласование документа.