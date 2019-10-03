Турки на низком старте перед позициями курдов и США на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар предупредил в интервью агентству Anadolu, что он внимательно наблюдает за развитием ситуации в Сирии к востоку от Евфрата. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, в соответствии с этими данными издает приказы относительно дальнейших действий турецких войск на границе. Какого следующего шага ждать от Анкары? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Наши Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности, с какого ракурса не посмотри. Моральный дух и мотивация на высочайшем уровне. Мы хотим, чтобы все развивалось в духе стратегического партнерства и союзничества в рамках НАТО», – отметил глава МО Турции.

Тем не менее он признался, что задержка в реализации договоренностей с Соединенными Штатами беспокоит его и что Анкара хотела бы более стремительного и точного выполнения всех условий сделки. Министр подчеркнул, что из очерченной «зоны безопасности» должны быть удалены все бойцы из состава курдских группировок, признанных в Турции террористическими.

Он рассказал, что в настоящее время на сирийско-турецкой границе продолжают свою деятельность патрули США и Турции, однако темпы сбора разведданных все еще недостаточно удовлетворительны для Анкары.

«Нам нужно ознакомиться с обстановкой вблизи путем патрулирования, и здесь есть определенные подвижки. Так, летают БПЛА, вертолеты, истребители F-16, они собирают нужные сведения. Однако у нас есть и дополнительные требования, надо ускорить дело, довести его до конца. Сейчас мы теряем время, что недопустимо», – признался Хулуси Акар.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, заключенные между Анкарой и Вашингтоном договоренности в действительности ничего не гарантируют. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Все в большей степени зависит от решимости турок и их готовности вступить в еще большую конфронтацию с США, потому что введение турецких войск в эту так называемую безопасную зону приведет если не в военному, то к очень крупному политическому противостоянию сторон. Напомню, что еще в январе американский президент Дональд Трамп, рассуждая о возможной сделке с Анкарой по Северной Сирии, сразу предупредил, что если Турция снова пойдет на курдов, то Штаты удушат ее экономически. Соответственно, Эрдоган понимает всю ответственность игры», – указал эксперт.

Но и США находятся далеко не в абсолютно сильной позиции, поскольку окончательно портить отношения с турками, являющимися их единственным союзником по НАТО в регионе, им тоже невыгодно.

«При этом турки осознают, что Вашингтон все-таки дал слабину, пойдя на соглашения, на патрулирование и создание единого центра операций. Поэтому своими высказываниями и Эрдоган, и Хулуси Акар пытаются додавить и добиться полной реализации договоренностей. Тем не менее в случае дальнейшего торможения исключать, что Анкара не начнет наступление нельзя, поскольку мы уже видели две их крупные операции в САР. С другой стороны, и «Щит Евфрата», и «Оливковая ветвь» велись сугубо против курдов, а в первом случае еще местами против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), но никак не против США, с которыми им, так или иначе, придется встретиться на территориях за Евфратом», – отметил востоковед.

Соответственно, окончательного решения у турок пока нет, поскольку им из раза в раз приходится взвешивать на весах огромное количество плюсов и минусов, добавил он.

«На это будет решиться даже сложней, нежели на закупку С-400 у России. Тем не менее если вдруг Анкара все-таки пойдет на курдов с новой операцией, вопреки позиции Вашингтона, то это, конечно, не является плохим вариантом развития событий для самой Сирии и для РФ как для гаранта урегулирования в арабской республике. Причина в том, что у нас с турками хотя и существует ряд противоречий, но все же налажен диалог. С США же вести адекватные переговоры практически невозможно. Поэтому было бы по крайней мере не плохо, если бы турки смогли подвинуть американцев и их союзников-курдов за Евфратом. Это, кстати, способствовало бы и возобновлению диалога между Дамаском и курдской стороной», – заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.