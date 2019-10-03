«Союз МС-12» с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

Москва, 3 октября. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» приземлился в Казахстане. На борту аппарата находились три члена экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«Есть посадка», — сообщили в ЦУП.

В Центре отметили, что на борту аппарата находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Корабль отстыковался от МКС в четверг в 10.37 по московскому времени.

На МКС остаются космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также астронавты Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Меир и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Для аль-Мансури полет на МКС был знаменательным, он стал первым космонавтом из ОАЭ. По результатам его полета, вероятно, будет принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.

Напомним, на прошлой неделе с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом на борту. Кроме того, ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15» отправилась в конце сентября с космодрома «Байконур».