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Экономика

Эксперт дал советы клиентам Сбербанка после утечки данных

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Банкир дал советы клиентам Сбербанка после утечки данных

Москва, 3 октября. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян дал советы, как необходимо действовать после утечки данных пользователей Сбербанка на «черный рынок».

Гарегин Тосунян во время интервью радио Sputnik посоветовал не переоценивать масштаб утечки данных пользователей Сбербанка. По мнению банкира, преступники не смогут использовать личные данные клиентов для списания средств с банковской карты.

«Когда мошенники набирают информацию из разных источников, повышается шанс, что они смогут убедить клиента, что они звонят или действуют от лица банка. Если вы проявляете бдительность и осторожность, можете не беспокоиться», — заключил президент АРБ.

Тонучян подчеркнул, что подобный случай утечки данных дает банкам повод обратить внимание на безопасность и принять новые защитные меры в отношении клиентской базы и в целом по деятельности организации. Также глава АРБ отметил, что сейчас главная задача — принять превентивные меры, чтобы обезопасить себя в дальнейшем от мошенников.

Накануне на «черный рынок» попали сведения о кредитных картах части клиентов Сбербанка. Банк подтвердил факт утечки персональных данных потребителей и организовал собственную проверку по факту инцидента, указали на то, что украденные данные никак не угрожают сохранности денежных средств клиентов. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Сбербанка предоставить информацию о причинах утечки персональных данных в организации.

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