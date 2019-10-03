Кравчук заверил, что подписание «формулы Штайнмайера» не приведет к Майдану

Киев, 3 октября. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что «формула Штайнмайера», текст которой был подписан контактной группой в Минске, является путем к миру. Об этом украинский политик рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом Кравчук не разделяет обеспокоенности украинских радикалов по поводу подписания текста формулы.

«Думаю, те кто обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в предательстве, делают это осознанно. Не потому что это правда так, а потому что они в душе носят ненависть к Зеленскому, ненависть к новой власти и ненависть к тому, что они утратили власть», — рассуждает первый глава независимой Украины.

По словам Кравчука, осуждающим Зеленского нужно «ненависть внутри поменять на ответственность, на любовь к Украине, на мир и спокойствие». Только тогда можно будет найти общий язык.

«Я не вижу сегодня в подписании контактной группой документа какого-то предательства. Кроме того, это еще не заверенный подписью участников «нормандского формата» документ», — указал собеседник ФАН.

Как подчеркнул Кравчук, достигнутая контактной группой договоренность — это лишь приглашение к поиску выхода, анализу ситуации.

«Формула Штайнмайера» — не какая-то священная корова. Ее можно изменять, дополнять в зависимости от ситуации. А ситуация меняется. И дополнения будут соответствующие», — отметил Кравчук.

По мнению Кравчука, ко всему нужно подходить творчески.

«А главное — нам нужен мир, — продолжил украинский политик. — Мы потеряли уже тринадцать тысяч бойцов. Мы потеряли тысячи невинных людей. Миллион семьсот тысяч перемещенных лиц. Сколько раненых, сколько покалеченных, сколько было разрушено. Пять лет идет война…» — сказал экс-лидер Украины.

Собеседник ФАН убежден: сейчас сторонам конфликта нужно искать пути к миру.

«Это благородно, гуманно, и другого пути я не вижу», — признал первый украинский президент. Однако это не означает, что «со всем нужно соглашаться», — продолжил свою мысль Кравчук. Мы не имеем права встать на колени, мы не имеем права утратить свой авторитет, но искать мир мы обязаны».

При этом происходящие в настоящее время в Киеве беспорядки не смогут перерасти в новый Майдан.

«Третий Майдан нереален, потому что за президента Зеленского проголосовало почти 74% избирателей, за партию «Слуга народа» также проголосовало большинство, — пояснил Кравчук. — Есть группа сторонников бывшей власти, которые вместо того, чтобы искать пути к миру, ищут пути к конфронтации».

Напомним, 1 октября контактная группа в Минске поставила свои подписи под «формулой Штайнмайера». Впоследствии текст «формулы» был опубликован рядом СМИ.

«Формула» предполагает, что особый статус Донбассу будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. Впоследствии особый статус будет действовать постоянно, однако только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, который должен подтвердить легитимность результатов голосования.

Такой порядок вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей был предложен еще в 2015 году бывшим главой немецкого внешнеполитического ведомства Франком-Вальтером Штайнмайером. МИД России позитивно оценил достигнутые в Минске договоренности.

Подписание контактной группой «формулы Штайнмайера» вызвало недовольство украинских радикалов. Они назвали это предательством государственных интересов страны.

