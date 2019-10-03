Появились фото с места ЧП с Sukhoi Superjet 100 на Чукотке

Певек (Чукотский автономный округ), 3 октября. Летевший из Якутии самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Певек» во время посадки на Чукотке. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места происшествия.

Самолет совершал дополнительный рейс по заказу госкорпорации «Росатом». На борту лайнера находились 65 человек. По предварительной информации, это были сотрудники Росатома.

Пострадавших в результате инцидента нет. Воздушное судно в конце торможения выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в «Певеке» на пять метров. На данный момент самолет опечатан: он простоит на ВПП до утра — разница между Москвой и Чукоткой девять часов.

В распоряжении ФАН появились фотографии с места происшествия.

В уральском СУ на транспорте СК РФ ранее сообщили, что самоходный трап врезался в самолет авиакомпании Nordwind в аэропорту Челябинска.