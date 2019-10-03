Появилось видео задержания устроившего гонки с полицией сына вице-президента МТС

Москва, 3 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, который попытался уйти от преследования полиции в Москве. Видео задержания появилось в Интернете.

Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля BMW, за рулем которого находился Ибрагимов, после того, как водитель отказался останавливаться по их требованию. Молодой человек гонял по городу на протяжении нескольких часов, но в итоге иномарка была заблокирована в одном из дворов столицы.

25-летний сын топ-менеджера проигнорировал просьбы сотрудников полиции выйти из машины, и правоохранители вынуждены были разбить окно. Ибрагимов был в машине с другом.

Причины поведения водителя в данный момент устанавливаются. На вопрос, если у молодого человека запрещенные средства, он ответил отрицательно. Однако не исключено, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.