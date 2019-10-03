Киев, 3 октября. Депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовать стенограммы телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в Facebook.

Как считает украинский парламентарий, это поможет выяснить, влияла ли Москва на Киев в вопросе согласования «формулы Штайнмайера». Он напомнил, что Путин и Зеленский говорили по телефону в июле, а также в начале сентября​​​. Одной из тем обсуждения стало освобождение осужденных и задержанных лиц.

Украинский депутат потребовал публикации стенограммы разговоров Зеленского с Путиным. Как уточнил Гончаренко, он обратился к главе офиса президента Украины Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского. По мнению парламентария, «необходимо определить, было ли влияние со стороны президента РФ на решение Украины подписывать эти документы в Минске».

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.