Ищущий лучшей жизни украинец задержан в Крыму при незаконном пересечении границы

Симферополь, 3 октября. В Крыму задержан украинец, который пытался незаконно пересечь границу России. Мужчина объяснил, что предпринял этот шаг «в поисках лучших условий жизни», сообщили в крымском пограничном управлении Федеральной службы безопасности России.

54-летний гражданин Украины пытался попасть в Крым в обход пункта пропуска «Перекоп». Нарушитель порядка был задержан в районе дамбы. Российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что следовал из Украины в Россию в «поисках лучших условий жизни», не имея при себе действительных документов», — констатировали представители крымского погрануправления.

Против украинца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье варьируется от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет, передает «Царьград».

Ранее, 1 октября, Госпогранслужба Украины не пустила гражданина Молдавии в страну. Молдаванин не сможет посещать Украину ближайшие три года из-за георгиевской ленточки, которая висела в автомобиле мужчины. Автомобилист хотел пересечь на межгосударственном пункте пропуска паромного сообщения «Цекиновка-Сорока».