Сирия, 3 октября. К юго-западу от Алеппо состоялся обмен пленными между боевиками и САА. Курды совместно с силами коалиции США продолжают вести рейды в Дейр-эз-Зоре. В Хасаке удалось предотвратить похищение девушки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции джихадистов в северной части Латакии; провели обмен пленными с боевиками юго-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обменивается ударами с силами САР в южной части Идлиба.

Международная коалиция: совместно с курдами продолжает осуществлять обыски на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части провинции возобновились боевые вылеты сирийских ВВС. Точечные авиаудары военных самолетов пришлись по укреплениям исламистских бандформирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) на окраинах города Кабана. В то же время Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает об артобстрелах позиций исламистов в районе населенного пункта Аль-Туффахия. Сведения о потерях боевиков в живой силе или технике пока уточняются. Как известно, отряды боевиков, базирующихся в данном районе, неоднократно предпринимали попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», которая располагается в западной части Латакии, а также провоцировали столкновения на линии разграничения сил.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Etihad Press сообщает о том, что на западе Алеппо состоялся обмен пленными между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Стороны организовали передачу бойцов на контрольно-пропускном пункте поблизости от города Аль-Эйс юго-западнее административного центра провинции. Информация о числе выданных боевиков и освобожденных сирийских солдат пока уточняется.

Между тем агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в городе Джараблус скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате взрыва, прогремевшего здесь в конце сентября. Напомним, сработало СВУ, заложенное в автомобиле на улице Ялангуз. Как отмечалось ранее, предполагаемыми организаторами теракта считаются радикалы курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за рейдами в городах Шхиль и Ат-Таяна силы международной коалиции США и курдов приступили к обыскам в населенных пунктах Джейдет-Акидат и Аль-Тукахи, передает новостной портал Aleppo Media Center. О ходе операции пока ничего неизвестно. Местные активисты отмечают, что подобные обыски, как правило, приводят к арестам лиц, выступающих против оккупации Соединенных Штатов и «Демократических сил Сирии»**** (SDF), тогда как курдские СМИ заявляют о задержании боевиков «Исламского государства»1.

Провинция Даръа

Информационный портал Anna-News сообщает о том, что в районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра региона вновь произошло нападение неизвестных боевиков. Налетчики застрелили одного из местных жителей, обвинив его в работе на сирийское правительство. Как известно, в провинции в последние месяцы участились вылазки радикалов, осуществляющих подпольную деятельность. Многие военные эксперты полагают, что это связано с попытками сил западного альянса, дислоцирующихся на базе «Ат-Танф», дестабилизировать обстановку в Сирийской Арабской Республике (САР).

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба не утихают вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и силами незаконных бандформирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), противники обмениваются ударами в районе населенных пунктов Умм Ас-Сын, Трамла и Маарет-Хурма. По данным военного источника в сети Twitter (alfuratagency), под огнем также оказались укрепрайоны боевиков в окрестностях города Ар-Ракая. Более подробные сведения о результатах вооруженного противостояния пока уточняются.

Провинция Хасака

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в населенном пункте Угаритат произошла попытка похищения молодой девушки. К счастью, спустя несколько часов после нападения похитителей удалось арестовать. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Предполагается, что вылазка была предпринята членами «спящих ячеек» «Исламского государства», которые нередко осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, практически вся территория провинции находится в оккупации курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.