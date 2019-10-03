Скабеева призвала снести стену, которой Трамп считает Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что разблокировал предоставление военной помощи Украине по просьбе сенатора Роба Портмана и остальных законодателей. При этом он сказал, что не хочет, чтобы США были «единственной страной, которая всегда дает деньги», и призвал европейские страны активнее помогать Киеву. При этом он назвал Украину «стеной между Россией и Европой, большой, широкой, красивой стеной». Это сравнение не понравилось председателю правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадиму Трюхану.

Комментируя выступление Трампа на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, в ходе которого американский лидер назвал Украину «большой и красивой стеной между Россией и Европой», Трюхан напомнил, что раньше его страну сравнивали с мостом.

«Украине нужно перестать быть мостом между Западом и Востоком, по которому топчутся, — заявил Вадим Трюхан в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Сейчас придумали новый термин — стена, которую нужно снести. Этого еще нам не хватало! Украина должна быть игроком, а не мостом, стеной или даже каким-то связующим звеном».

Но ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева заметила на это, что «ситуация гораздо хуже».

«Вы не звено, вы в самом деле ничто, которое мешает всем — нам и Европе — дружить», — заявила Скабеева.

Украинскому эксперту пришлось признать, что президент Украины Владимир Зеленский «идет в мейнстриме», продолжая политику, начатую его предшественником Петром Порошенко.

«А выход сейчас один из ситуации, когда Украине не благоприятствуют обстоятельства для достижения каких-то договоренностей: остановиться и наконец-то сконцентрироваться на себе, на экономике, на мощи государственных институтов, которые на данный момент слабые», — считает Трюхан.

«Вадим Валерьевич, никаких перспектив. Нам нравится версия Дональда Трампа — стену надо снести», — осадила украинца Скабеева.

А депутат Госдумы Алексей Журавлев заметил, что американцы относятся к Украине как к «престарелой любовнице, которая уже не возбуждает, но денег просит».

«А ему [Трампу] звонит какой-то друган и говорит: «Слушай, так некрасиво, надо дать ей денег, все-таки было пять лет», — пошутил парламентарий.

По мнению Журавлева, Трамп прекрасно понимает, что «ему оплачивать балаган, который происходит на Украине и который ему же создает проблемы».