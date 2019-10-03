Путин подписал указ об увольнении главы ФСИН

Москва, 3 октября. Директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадий Корниенко освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, появился в четверг. Глава государства подписал документ в последний день сентября.

«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказания», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября в прессе появились сообщения, что Корниенко покинул пост главы ФСИН. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что он ушел в отставку «по достижении предельного возраста».