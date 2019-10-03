Жители ДНР и ЛНР могут получить шенгенскую визу только на Украине

Брюссель, 3 октября. Жители Луганской и Донецкой народных республик могут получить шенгенскую визу для поездки в страны Евросоюза только в консульствах сообщества на территории Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

В четверг ЕК направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей ДНР и ЛНР. В руководстве отмечается, что жители ДНР и ЛНР должны подавать заявление на предоставление визы для поездки в ЕС только в консульства государств — членов ЕС на Украине.

В сообщении отмечается, что руководство было разработано в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и по просьбам членов ЕС разъяснить порядок идентификации паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР по указу президента РФ Владимира Путина.

В декабре 2018 года президент России подписал закон, дающий лидеру страны право определять категории иностранных граждан, которые могут получить российское гражданство в облегченном порядке в гуманитарных целях. В апреле Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. По данным на сентябрь 2019 года, российское гражданство получили более 35 тысяч жителей ЛНР и ДНР.