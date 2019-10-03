Путин поручил ввести ответственность за несвоевременное информирование о ЧС

Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин после совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил ввести ответственность для чиновников и организаций за несвоевременное информирование россиян о чрезвычайных ситуациях.

Перечень поручений главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. Согласно тексту документа, правительство РФ вместе с МЧС должны до 1 марта 2020 года внести законодательные поправки, предусматривающие ответственность для должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Помимо этого, до 1 марта 2020 года в законодательство должны быть также внесены поправки по обеспечению постоянного и безвозмездного доступа МЧС ко всем нужным информационным массивам и ресурсам единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Ранее Путин поручил главам регионов Дальнего Востока лично посетить пострадавших от паводков: «Своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать», пишет НСН.