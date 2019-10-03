Депутат предложил пенсионные надбавки и льготный проезд для «жертв перестройки»

Москва, 3 октября. Депутат Госдумы Василий Власов поддержал идею о создании новой льготной категории граждан — «жертвы перестройки».

Власов поддержал инициативу заместителя главы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, который заявил о необходимости создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». По словам Чернышова, пережившим «перестройку» гражданам пришлось пройти через серьезные испытания, поэтому им должны предоставляться различные льготы и субсидии.

Родившийся в 1995 году Власов не застал времена «перестройки», однако со слов родителей и знакомых знает, что 90-е годы были тяжелыми для всего российского народа.

«На сегодняшний день в России проживает много тех, кто пострадал и обманным путем, и путем приватизации. Нужно понимать, что те, кому действительно на тот момент было 25-45 лет, — они пережили «перестройку», развалился Советский Союз», — отметил Власов.

Парламентарий также добавил, что «жертвы перестройки» должны получать льготы в виде надбавок к пенсии или в качестве скидок на проезд в бывшие республики Советского Союза, так как многие люди оказались разделены границами между бывшими республиками СССР, передает «ПолитЭксперт».

«Было бы правильно ввести такие льготы – льготный проезд или перелет в бывшие республики СССР. А в перспективе – дополнительные пенсионные, которые выплачивались бы «жертвам перестройки», — добавил Власов.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев иронично прокомментировал в беседе с ФАН инициативу о создании в России новой льготной категории. Соловьев отметил, что он весьма «близок к практикующим психиатрам», однако пока не является дипломированным специалистом.