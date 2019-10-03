Минобороны РФ проверило обустройство полигонов и военных городков в ЗВО

Москва, 3 октября. Заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов проверили обустройство строящихся объектов военных городков и полигонов в Западном военном округе. Об этом в четверг сообщает пресс-служба военного ведомства.

В частности, руководство Минобороны проинспектировало Центр боевой подготовки, расположенный в нижегородском поселке Мулино.

«В настоящее время в Центре боевой подготовки ЗВО проводится совершенствование учебно-материальной базы для подготовки военнослужащих, экипажей различной боевой техники, в том числе в составе подразделений», — говорится в сообщении.

Силы ЗВО базируются в пределах Северо-Западного, Центрального и частично Приволжского федеральных округов. Он является первым военным округом, сформированным в новой системе военно-административного деления. Командует им генерал-полковник Александр Журавлев.

Напомним, что в середине сентября министерство обороны показало видео первого пуска крылатой ракеты «Уран». Ракета была запущена малым ракетным кораблем «Смерч» в ходе испытаний в Японском море. «Уран» успешно поразил дрейфующую надводную цель, находившуюся в 50 километрах от корабля.