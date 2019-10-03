Изувеченная мужем Грачева рассказала о свадьбе и написанной ею книге

Москва, 3 октября. Маргарита Грачева, пострадавшая от рук супруга, который увез ее в лес и отрубил кисти рук, подозревая в измене, выпустила собственную книгу, написанную в соавторстве с мамой. В ней она рассказала потрясшую всю страну историю.

Эпизод за эпизодом девушка и ее мама, журналистка Инна Шейкина, воссоздавали произошедшую почти два года назад трагедию. Грачева призналась, что плакала, когда перечитывала первый раз некоторые части книги.

В последней главе на страницах появился некий Мистер Икс. Грачева в разговоре с KP.Ru объяснила, что мечтает о большой семье и любящем муже, однако пока не хочет афишировать новые отношения.

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — с улыбкой рассказала она.

Девушка, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, что не собирается становиться писательницей и блогером, книга стала возможностью поблагодарить всех неравнодушных к ее истории людей. Грачева добавила, что ей часто пишут женщины, столкнувшиеся с бытовым насилием, и просят совета, в котором она, как правило, не отказывает.

В настоящее время девушка готовится к новой операции на левой руке. По заверениям медиков, хирургическое вмешательство должно стать последним и улучшить работу кисти.

Грачева подчеркнула, что не боится выхода ее бывшего мужа из колонии, она не собирается скрываться.

«Я ни в чем ни перед кем не провинилась!» — заключила она.

Напомним, в 2017 году супруг жительницы подмосковного Серпухова вывез девушку в лес, где отрубил ей кисти рук топором. Затем мужчина сам доставил Грачеву в больницу и сдался полиции.

Когда произошла трагедия, пара уже не жила вместе и находилась на стадии развода. Позже мужа Грачевой приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав на двоих детей.

Врачи смогли восстановить только левую кисть изувеченной девушки. Вместо правой она теперь носит протез. Грачева, анонсировав книгу о жизни с мужем-тираном, выразила надежду, что произведение станет поддержкой для женщин, переживающих домашнее насилие, и подтолкнет к уходу от жестокого супруга.