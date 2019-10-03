На Украине назревает новый политический кризис, вызванный принятием так называемой «формулы Штайнмайера». Это соглашение — пролог к стабилизации ситуации в Донбассе и интеграции его в Украину с учетом требований его жителей. О своем несогласии с данным документом уже заявили бывший президент, а ныне — депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко, и националистические организации во главе с Дмитрием Ярошем. Они вывели своих сторонников в центр Киева с требованием отставки действующего президента Владимира Зеленского. Грозит ли Украине новый Майдан? И насколько эффективной в деле установления мира в Донбассе окажется пресловутая «формула»? Об этом и о многом другом Федеральное агентство новостей спросило бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» и бывшего первого спикера парламента Новороссии Олега Царева.

— Я считаю, что риск возникновения полномасштабного Майдана, каким мы привыкли его видеть, в данный момент минимален, — заявил Царев. — Это понимают и Зеленский, и даже сам Порошенко — слишком мало людей ему удалось мобилизовать на эту акцию. В связи с этим штаб бывшего президента ставит себе целью установить пусть небольшой, но постоянно действующий Майдан. Возможно — палаточный городок. Расчёт идет на то, что в дальнейшем все недовольные будут присоединяться к этому городку и таким образом наращивать критическую массу для организации большого протеста. С этим и связаны были метания Зеленского — подписывать или не подписывать ему эту «формулу» — поскольку он отлично понимает все риски этого решения.

— Но если риски протестов все же будут велики, сможет ли нынешнее руководство Украины и дальше следовать подписанной им программе мирного урегулирования конфликта или решит пойти на попятный?

— Пока что это соглашение только на бумаге, ничего реально пока не сделано. Но надо понимать, что подписано оно было под давлением таких стран, как Франция, Германия и США. И сама по себе декларация соглашения нужна пока лишь для того, чтобы показать добрую волю Украины, ее готовность продолжать следовать минским соглашениям и продолжать работать в нормандском формате. Посмотрим, что будет дальше.

— Насколько, на ваш взгляд, хороши эти соглашения? Будет ли от них толк?

— К «формуле Штайнмайера» обязательно должна прилагаться подробнейшая дорожная карта. Есть тысячи вопросов, которые нужно решить, и чтобы это сделать, контактная группа в Минске должна собираться не раз в неделю, а каждый день — и это обязательно должны быть лица, облеченные полномочиями для самостоятельного решения всех возникающих вопросов. Ведь каждый вопрос будет требовать компромисса, а звонить каждый раз в Москву, Киев, Донецк и Луганск, чтобы согласовать со всеми какие-то формулировки, будет невозможно. Должна быть проведена серьезная многомесячная работа, чтобы стало наконец ясно, каким, например, будет закон о выборах — его должен принять украинский парламент, и это точно не должен быть тот закон, что действует сейчас на всей территории Украины. Что делать с переименованными улицами? Что будет с памятниками? Как выбирать прокуроров и местных судей? И как, в конце концов, должен функционировать на территории двух республик русский язык? Все это, конечно же, нужно всесторонне обсуждать и согласовывать.

— Готово ли к этому население Донецка и Луганска? И готовы ли, на ваш взгляд, руководители ДНР и ЛНР идти на компромисс?

— У руководителей республик сложная ситуация. На российских телеканалах они говорят о необходимости минских соглашений, а возвращаясь домой, выступая перед жителями и трудовыми коллективами, декларируют объединение с Россией. В Донецке очень разные настроения. Там сейчас плохая экономическая ситуация, закрываются предприятия, работы нет, пенсии и зарплаты невысокие, а продукты стоят, как в Москве. И давайте не забывать, что люди уже пять лет под обстрелами и бомбежками. Так что есть как те, кто готов стоять до конца, так и те, кто готов присоединиться уже хоть куда-нибудь. Чьи голоса звучат сильнее — неизвестно.

— Что вы думаете о Зеленском как о миротворце? Идет ли ему эта роль в отличие от Порошенко? Или особой разницы между ними нет?

— Порошенко начинал свою работу как миротворец, но впоследствии его политтехнологи посчитали, что война принесет ему много очков и позволит сохранить власть. Они ошиблись, как ошиблись и во внешнеполитическом векторе — ведь Порошенко, выстраивая отношения с США, сделал ставку на демократов, а победил Трамп. Так он потерял поддержку за рубежом, что для марионеточного украинского правительства было настоящей катастрофой. В команде же Зеленского много моих знакомых — бывших «регионалов» (членов «Партии регионов» — прим. ФАН). Можно выйти из «Партии регионов», но «Партия регионов» не выйдет из тебя никогда (смеется)! И из общения с ними я знаю, что они хотели решить два первоочередных вопроса: это открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения и прекращение войны. То есть как у большевиков в 1917 — «Декрет о земле» и «Декрет о мире» — только с другим содержанием. Однако все оказалось совсем не так просто, и теперь у Зеленского очень узкое пространство для маневра: с одной стороны, это радикалы и Порошенко, а с другой — влиятельные зарубежные союзники, которых нельзя расстраивать. Риски есть в любом случае, и они довольно велики. Если ситуация будет развиваться не в его пользу, он все же пойдет на попятный, и снова может начаться война. Ведь действующий президент уже однажды откладывал подписание «формулы» — задумался о последствиях внутри страны. Но неудачная поездка в США плюс еще более неудачный разговор с Трампом, в котором он нелестно отзывается о Меркель и который стал известен всему миру, привели к тому, что внешнеполитические риски перевесили проблемы, связанные с возможным демаршем националистических организаций и сил во главе с бывшим президентом Украины. Поэтому соглашения («формула Штайнмайера» — прим. ФАН) были подписаны.

— Означает ли совместный протест радикалов и Порошенко то, что они могут объединиться в условный «блок за войну»?

— В настоящий момент радикалы поделены на две группы: это батальон «Азов» под негласным управлением Арсена Авакова, который на публике обещает бороться с националистами и «очистить от них улицы», а на самом деле крышует их; и просто отморозки на зарплате у «шоколадного короля», который с их помощью пытается выставить себя неким «героем Украины» и отобрать поддержку граждан у Зеленского, отлично при этом понимая, что «здесь и сейчас» действующего президента ему не свергнуть.

— И все это на фоне возможного уголовного преследования в отношении самого Порошенко!

— Практика показала, что посадить Петра Алексеевича не так-то просто. План состоял в том, чтобы пустить в разработку людей из его окружения, которые бы затем дали показания на своего бывшего патрона. Однако, как только правоохранители начинают к кому-нибудь подбираться, из органов происходит утечка информации — и подозреваемые быстро оказываются за границей. Именно так уехали из страны Юрий Луценко (бывший Генеральный прокурор Украины — прим. ФАН) и Олег Гладковский (бывший первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, до 2014 года носил фамилию Свинарчук — прим. ФАН) — люди, посредством которых команда Зеленского хотела окончательно разрушить политическую карьеру Порошенко и упечь его за решетку.

Удастся ли бывшему президенту Украины пошатнуть позиции действующего и реализовать описанный Олегом Царевым сценарий «вялотекущего Майдана»? Или его ожидает крах (тюрьма, эмиграция, забвение — нужное подчеркнуть)? ФАН продолжает следить за политическим кризисом, развивающимся вокруг подписания «формулы Штайнмайера».

Напомним, «Формула Штайнмайера» — комплекс мер, предложенных бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, при котором были подписаны минские соглашения. «Формула» включает в себя следующие шаги по установлению мира в ДНР и ЛНР:

— Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях;

— Затем согласно принятому закону в республиках проходят выборы. После их проведения и публикации отчета ОБСЕ с подтверждением демократичности выборов закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступает в силу;

— Статьи об особом статусе Донбасса вносятся в конституцию Украины, а вышеназванный закон обретает полную силу. Украина получает контроль над границей с Россией.