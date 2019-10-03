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Премьер Судана потребовал обеспечить безопасность журналистов

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Премьер Судана потребовал обеспечить безопасность журналистов

Хартум, 3 октября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук потребовал принять меры для защиты и безопасности журналистов при выполнении своих обязательств.

Хамдук призвал министерства и органы безопасности поручить своим сотрудникам принять меры для обеспечения защиты репортеров и журналистов. Он также поручил предотвратить нападения на сотрудников СМИ.

Напомним, на заседании Совета министров одной из тем обсуждения стали атаки на представителей прессы.

Напомним, весной в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота Омар аль-Башир, который на тот момент занимал пост главы государства, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

В июле Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. В конце лета была подписана конституционная декларация.

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Источник: sudanakhbar.com
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