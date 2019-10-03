МИД РФ рассчитывает на выполнение обещания Трампа о выводе войск из Сирии

Москва, 3 октября. Москва рассчитывает, что США выполнят обещание, данное американским президентом Дональдом Трампом в декабре 2018 года, о выводе войск из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью общеарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат», текст которого опубликован на сайте МИД РФ, Лавров прокомментировал военное присутствие внешних игроков в Сирии. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что единственным легитимным основанием для такого присутствия может служить либо приглашение законных властей, либо соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН. Например, отметил Лавров, Иран находится в Сирии по просьбе Дамаска, в отличие от США, которые к тому же «прославились» антисирийскими силовыми акциями. Речь идет, в частности, о ракетных ударах по Сирии 7 апреля 2017 года и 14 апреля 2018 года.

Сергей Лавров отметил, что сейчас, когда основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 разгромлены в Сирии, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося присутствия США в данной стране.

«Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона — не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254. Рассчитываем, что США выполнят обещание, которое дал Дональд Трамп еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии», — сказал глава МИД России.

При этом, добавил Лавров, несмотря на разногласия, Москва и Вашингтон продемонстрировали, что могут сотрудничать по вопросам Сирии. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что именно договоренности РФ и США по химической демилитаризации САР в 2013 году позволили не допустить силового сценария. Кроме того, впервые режим прекращения боевых действий в Сирии был введен в соответствии с решением Москвы и Вашингтона в 2016 году.

По словам министра иностранных дел РФ, военным двух стран удалось наладить неплохое взаимодействие в Сирии, чтобы обеспечить безопасность полетов авиации. Был введен специальный механизм, который предусматривает оказание помощи при возникновении кризисов, а также были оговорены правила, которым должны следовать экипажи. Лавров отметил, что благодаря этому удалось предотвратить инциденты, чреватые угрозами для безопасности военнослужащих России и США.

Ранее Сергей Лавров отметил, что контакты с Западом по вопросу Сирии начали приобретать «проблески здравого смысла». Он отметил, что западные коллеги России были вынуждены признать эффективность договоренностей между Дамаском и оппозицией, которые были достигнуты благодаря переговорам в астанинском формате.

1 Организация запрещена на территории РФ.