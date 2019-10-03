Риск войны в Персидском заливе растет из-за безответственности США, заявил Лавров

Лондон, 3 октября. Риски возникновения крупномасштабного военного столкновения в Персидском заливе возрастают из-за безответственности США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью общеарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат» Лавров отметил, что развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте, ситуация обострилась во многом «благодаря» «безответственной политике Вашингтона».

«Взрывоопасная ситуация в регионе — во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации», — сказал глава российского МИД.

Неисполнение обязательств американской стороной и ее провокационные действия увеличивают риски «возникновения крупномасштабного военного столкновения», считает Лавров.

Он отмечает, что такой сценарий развития событий вызывает у России «серьезную обеспокоенность», и настаивает на том, что нельзя допустить втягивания региона в вооруженный конфликт.

«Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Залива, но и мира в целом», — заключил Лавров.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что предложения России по снижению региональной напряженности суммированы в Концепции безопасности в Персидском заливе, официальную презентацию обновленной версии которой МИД России провел в июле этого года.

Он объяснил, что инициатива предполагает реализацию «позитивной, объединительной региональной повестки дня, создание механизмов совместного реагирования на общие вызовы и угрозы». Концепция нацелена на запуск ритмичного поэтапного процесса, в рамках которого будут учтены мнения всех участников.