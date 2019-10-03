Требования «Нафтогаза» к «Газпрому» о получении газа из Туркмении назвали невыполнимыми

«Нафтогаз» предъявляет к «Газпрому» невыполнимые требования, заявляя о необходимости предоставления газа из Туркмении, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о требовании украинского газового концерна к «Газпрому», чтобы тот предоставил Украине возможность получать газ из Туркмении.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — пишет Витренко в Facebook.

Как отмечает Игорь Юшков, целью требований «Нафтогаза» к «Газпрому» не является стремление Киева добиться покупки туркменского газа.

«Все, что заявлял Витренко, является невыполнимыми требованиями. Когда из этого ничего не реализуется, то «Нафтогаз» может обвинить «Газпром», что ему предлагали кучу вариантов, а он не пошел на встречу и загубил все переговоры», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Требования «Нафтогаза» невозможно выполнить, потому что со стороны Туркменистана никто с Украиной переговоров по покупке газа не вел, подчеркивает эксперт.

«А у них есть газ, для того чтобы продать его Украине. Даже если есть, готова ли Украина его закупить? Получится, что у туркменов закупят газ по рыночной цене, а дальше придется подписать с «Газпромом» договор на транзит этого газа и ему заплатить за транспортировку. В итоге Киев получит сырье по определенной стоимости. Естественно, что со стороны «Нафтогаза» этими переговорами никто не занимался», — сообщил собеседник ФАН.

Юшков назвал «расхожей байкой», что «Газпром» не пустит газ через свою территорию. Однако, по словам аналитика, у «Газпрома» нет никаких обязательств пускать газ через свою территорию.

« У нас нет договора о дискриминационном доступе к трубе. А газовые компании, добывающие газ внутри России, имеют право обратиться к «Газпрому» и он не имеет права им отказать. Но на экспорт никто из независимых производителей по федеральному закону «Об экспорте газа» не имеет права поставлять его в другие государства. Поэтому «Газпром» никому не обязан за границу газ доставлять», — рассказал эксперт.

Отметим, что в настоящее время Москва и Киев при содействии Евросоюза ведут переговоры о продлении контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в этом году, однако стороны пока ни к чему не пришли. Украинская сторона пытается принудить РФ к пролонгации контракта и требует гарантировать перекачку определенного объема газа. Российская же сторона настаивает на том, что сотрудничество с Украиной невозможно, пока она продолжает заваливать «Газпром» судебными исками.

Не лучше обстоят дела и с отоплением самой Украины. Страна отказалась от покупок российского газа напрямую у Москвы. Вместо этого она покупает реэкспорт российского же газа, но уже через перекупщиков в Европе. Ситуация осложняется тем, что Киев вынужден устанавливать повышенный тариф на газ из-за требований своих кредиторов — Евросоюза и МВФ. «Нафтогаз» уже заявил о возможном срыве отопительного сезона. Десятки городов Украины могут оказаться без тепла из-за слабой платежной дисциплины обремененных огромными долгами тепловых компаний, которые тормозят с оплатой газа.