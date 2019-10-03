В России пообещали ассиметричный, но адекватный ответ НАТО в случае провокации на учениях

Военное руководство России, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, будет внимательно следить за крупными учениями НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Крупнейшие учения НАТО

Североатлантический альянс собирается провести крупнейшие военные учения в Европе со времен холодной войны. Об этом заявил конгрессмен США, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в ходе шестого Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).

«США с другими странами проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские учения», — сказал Гараменди. При этом конгрессмен не стал уточнять сроков проведения учений.

Гараменди пояснил, что цель этих учений якобы является «укрепление нашей обороны и взаимодействия союзников». Конгрессмен добавил, что на учениях будет продемонстрирована поддержка европейским Соединенных Штатов членам НАТО в их противостоянии с РФ. По его словам, Российская Федерация, глядя на эти учения, должна «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

«Уроки истории не извлекли»

Как отметил Владимир Соловейчик, заявление американского конгрессмена Джона Гарменди само по себе не содержит ничего нового. Нет там и никакой конкретики — ни по составу участников предполагаемых учений, ни по месту проведения, ни по срокам. Обычная агрессивная риторика, как раз очень подходящая для хозяев форума в Варшаве. В Польше сейчас у власти националисты и клерикалы, крайне негативно настроенные к России и ее политике.

«Показательно, что данный форум и данное заявление имели место в дни 80-летия национальной катастрофы панской Польши. Брошенное своими западными союзниками, в том числе и США, буржуазно-помещичье польское государство распалось под ударами гитлеровского вермахта. Жертвой авантюризма и безответственности польских правителей-пилсудчиков и безучастия их западных союзников стали шесть миллионов польских граждан, погибших от рук нацистов. Похоже, уроки истории не извлекли ни в Варшаве, ни в Брюсселе — штаб-квартире НАТО, ни в Вашингтоне», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, американские конгрессмены, наподобие Гараменди, разъезжают по миру и делают всякого рода провокационные заявления. И Россия их именно так и воспринимает.

«Но будем внимательно следить за практическими действиями натовской военщины. Это прерогатива министерства обороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу. И если потребуется, ответ будет «ассиметричным, но адекватным», как говорил в похожих случаях советский руководитель Юрий Владимирович Андропов. Этого мнения товарища Андропова американский конгрессмен Гараменди, по-видимому, не знает. Потому как, если бы знал, то промолчал бы со своими угрозами в адрес нашей страны», — заключил Владимир Соловейчик.

Министр обороны Сергей Шойгу уже не раз демонстрировал готовность Российской Федерации вести переговоры по формированию новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но на случай, если Запад откажется решать вопрос дипломатическим путем, у российской стороны уже подготовлен ответ — С-500.