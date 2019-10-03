Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

США поладит с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «поладит с Россией», несмотря на внутриполитические перипетии. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Трамп объяснил, почему намерен восстановить сотрудничество с Москвой очень кратко и логично.

«С учетом вышесказанного было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно», — заявил хозяин Белого дома.

Он также затронул вопрос внутренних разногласий в США, где представители Демократической партии продолжают выдвигать обвинения в адрес президента. На данный момент в США разгорелся новый скандал, из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В котором он якобы пытался убедить собеседника начать на Украине расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена.