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14:01 3 Октября 2019

Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

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США поладит с Россией

Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «поладит с Россией», несмотря на внутриполитические перипетии. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Трамп объяснил, почему намерен восстановить сотрудничество с Москвой очень кратко и логично.
«С учетом вышесказанного было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно», — заявил хозяин Белого дома.
Он также затронул вопрос внутренних разногласий в США, где представители Демократической партии продолжают выдвигать обвинения в адрес президента. На данный момент в США разгорелся новый скандал, из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В котором он якобы пытался убедить собеседника начать на Украине расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

День германского единства

Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин поздравил главу ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера страны Ангелу Меркель с национальным праздником — Днем германского единства. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что объединение Германии является событием исторического масштаба, свидетельствующим об окончании Холодной войны в Европе, а также открывшим новую страницу в отношениях между РФ и Германией. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что плодотворное развитие российско-германского сотрудничества в разных сферах, призвано отвечать интересам народов двух стран и всего европейского континента. Отметим, что национальный праздник Германии, отмечается 3 октября в день вхождения ГДР в состав ФРГ. 

Вмешательство Запада в дела РФ

Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Западные пресса и компании осуществили попытку вмешательства во внутренние дела России, заявил глава профильной думской комиссии Василий Пискарев. Депутат отметил, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призывала жителей и гостей Москвы выходить на незаконные митинги, устроенные так называемой «оппозицией». По его словам, во фразе «Москва, выходи» четко сформулирован призыв к участию в беспорядках, это подтвердило независимое экспертное исследование. У комиссии есть вопросы к Google и Facebook, которые нарушили российское законодательство. Они, по словам Пискарева, публиковали агитационные материалы в день выборов, что запрещено законом РФ. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела России.

Великобритания смягчила санкции против России

Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Великобритания изменила санкционный закон против России. Теперь Лондон разрешает поставку необходимых веществ для работы по программе европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020. Документ опубликован на сайте законодательства королевства. В нем говорится, что разрешена продажа и поставка в Россию тех материалов, которые нужны для заправки спутников или работы в пусковых устройствах. Но каждую сделку нужно будет отдельно согласовывать. Напомним, запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия предоставит для миссии ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода.

 