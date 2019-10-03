Трамп заявил, что США поладят с Россией. События дня. ФАН-ТВ

США поладит с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «поладит с Россией», несмотря на внутриполитические перипетии. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Трамп объяснил, почему намерен восстановить сотрудничество с Москвой очень кратко и логично.
«С учетом вышесказанного было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно», — заявил хозяин Белого дома.
Он также затронул вопрос внутренних разногласий в США, где представители Демократической партии продолжают выдвигать обвинения в адрес президента. На данный момент в США разгорелся новый скандал, из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В котором он якобы пытался убедить собеседника начать на Украине расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена.
День германского единства
Президент России Владимир Путин поздравил главу ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера страны Ангелу Меркель с национальным праздником — Днем германского единства. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что объединение Германии является событием исторического масштаба, свидетельствующим об окончании Холодной войны в Европе, а также открывшим новую страницу в отношениях между РФ и Германией. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что плодотворное развитие российско-германского сотрудничества в разных сферах, призвано отвечать интересам народов двух стран и всего европейского континента. Отметим, что национальный праздник Германии, отмечается 3 октября в день вхождения ГДР в состав ФРГ.
Вмешательство Запада в дела РФ
Западные пресса и компании осуществили попытку вмешательства во внутренние дела России, заявил глава профильной думской комиссии Василий Пискарев. Депутат отметил, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призывала жителей и гостей Москвы выходить на незаконные митинги, устроенные так называемой «оппозицией». По его словам, во фразе «Москва, выходи» четко сформулирован призыв к участию в беспорядках, это подтвердило независимое экспертное исследование. У комиссии есть вопросы к Google и Facebook, которые нарушили российское законодательство. Они, по словам Пискарева, публиковали агитационные материалы в день выборов, что запрещено законом РФ. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела России.
Великобритания смягчила санкции против России
Великобритания изменила санкционный закон против России. Теперь Лондон разрешает поставку необходимых веществ для работы по программе европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020. Документ опубликован на сайте законодательства королевства. В нем говорится, что разрешена продажа и поставка в Россию тех материалов, которые нужны для заправки спутников или работы в пусковых устройствах. Но каждую сделку нужно будет отдельно согласовывать. Напомним, запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год. Россия предоставит для миссии ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода.