Роскомнадзор потребовал от Сбербанка назвать причину утечки данных клиентов

Москва, 3 октября. Роскомнадзор направил в Сбербанк письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных минимум 200 клиентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО «Сбербанк России», — говорится в сообщении РКН.

Ведомство потребовало от Сбербанка предоставить информацию о лицах, которые допустили распространение данных клиентов, а также принять меры для устранения последствий утечки.

В РКН отметили, что специалисты ведомства установили, что на данный момент база данных извлечена из открытого доступа. Специалисты РКН изучают обстоятельства инцидента.

Ранее Сбербанк подтвердил информацию об утечке, о которой стало известно накануне. По информации финансово-кредитной организации, причиной утечки стали действия одного из сотрудников. В настоящий момент Сбербанк проводит служебное расследование. В банке подчеркнули, что утечка данных никак не угрожает сохранности денежных средств клиентов.