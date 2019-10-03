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Samsung с субботы откроет предзаказ на складывающийся Galaxy Fold

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Samsung с субботы откроет предзаказ на складывающийся Galaxy Fold

Москва, 3 октября. Южнокорейская компания Samsung с 4 по 7 октября будет принимать российские заявки на предзаказ нового, складывающегося смартфона Galaxy Fold.

Заказать новинку можно будет на официальном сайте корпорации или же в сети «М.Видео». При этом в продажу гаджет поступит лишь 25 октября. Стоимость Galaxy Fold оценивается в 159 тыс. рублей. К смартфону также прилагаются беспроводные наушники Galaxy Buds и кевларовый чехол.

Высокую производительность гаджета обеспечивает усовершенствованный процессор и 12 ГБ оперативной памяти, что позволит выполнять одновременно до трех ресурсоемких задач одновременно. Объем встроенной памяти составляет 512 ГБ.

Однако главной особенностью смартфона станет раскладывающийся экран. Маленький дисплей (4,6 дюйма) предназначен для режима работы в формате смартфона, большой (7,3 дюйма) — в формате планшета. По словам разработчиков, Galaxy Fold открывается плавно и естественно, словно книга. Таким образом, инженеры смогли дать устройству огромный экран, сохранив при этом его компактность.

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